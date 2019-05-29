TikTok kendi telefonunu üretecek

SON zamanların popüler uygulaması TikTok, Çin başta olmak üzere tüm dünyada milyonlar kişi tarafından kullanılıyor. Kısa klip çekimleri, müzik ve özel efektler hazırlayabildiğiniz uygulamanın seveni de sevmeyeni de bir hayli fazla.

Uygulamanın sahibi Bytedance, akıllı telefon sektörüne atılmak istiyor. Financal Times tarafından elde edilen bilgilere göre şirket daha önceden satın aldığı Smartisan adındaki telefon üreticisiyle işbirliği yaparak söz konusu telefonu üretmeyi planlıyor.

Bir uygulama üreticisinin akıllı telefon sektörüne atılması büyük bir risk. Görünüşe bakılırsa TikTok kendi popüleritesinden faydalanarak akıllı telefon üretiminde başarılı adımlar atmak istiyor.

Daha önce birçok şirket tarafından görmüştük fakat, olumlu sonuçlanan bir çalışma gerçekleşmemişti.