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Tesla elektrikli kamyonunun yeni fotoğrafını yayınladı!

Tesla, basın mensuplarını 16 Kasım 2017'de düzenleyeceği bir organizasyon için California eyaletindeki Hawkthorne şehrine davet etti

Tesla elektrikli kamyonunun yeni fotoğrafını yayınladı!

Tesla, basın mensuplarını 16 Kasım 2017'de düzenleyeceği bir organizasyon için California eyaletindeki Hawkthorne şehrine davet etti

06 Kasım 2017 Pazartesi 10:41
Tesla elektrikli kamyonunun yeni fotoğrafını yayınladı!
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TESLA yolladığı davetin arasına yeni elektrikli kamyonunun bir görselini de ekledi. Her ne kadar fotoğraf çok net olmasa da, hemen hemen tüm detaylar ortaya çıktı. Dorsesiz kamyon çarpıcı yetenekleri ve tasarımı ile dikkat çekiyor. 
Tesla, Model 3 üretiminde sorunlar nedeniyle dorsesiz kamyonun piyasaya sürüleceği tarihi ertelemişti. Elektrikli otomobil devi, Model 3 talebinin çok ama çok kısmını karşılayacak üretimde bulunabilmiş ve ticari açıdan ciddi anlamda zarar etmişti.Bu nedenle şirket Çin Halk Cumhuriyeti'nde dev bir fabrika açma kararı almıştı.Sızan dedikodulara göre Tesla'nın elektrikli kamyonu dorsesiz (yüksüz) biçimde 550 kilometreye yakın bir menzil sunacak. Elbette aşırı yüklerde bu menzil kayda değer düzeyde azalabilir. Yine de bu kadar ağır bir taşıtın bu kadar yüksek bir menzil sunması büyüleyici.

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Anahtar Kelimeler:
TeslaKamyonElektirikli Kamyon
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