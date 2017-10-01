Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102908
ALTIN
146.793
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7579
EURO
4.2018
Teröre karşı yapay zeka geliyor! Adı: ASTARUS
Teröre karşı yapay zeka geliyor!...
01 Ekim 2017 Pazar- Günlük Burç Yorumu
01 Ekim 2017 Pazar- Günlük...
1 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
1 Ekim l 2017 Alanya...
banner468

Teröre karşı yapay zeka geliyor! Adı: ASTARUS

HAVELSAN'ın yeni projesi ASTARUS ile plaka ve yüz tanımada yapay zeka kullanılacak. Yapay zekâ, teröre karşı etkin bir savunma amacı olarak kullanılacak

Teröre karşı yapay zeka geliyor! Adı: ASTARUS

HAVELSAN'ın yeni projesi ASTARUS ile plaka ve yüz tanımada yapay zeka kullanılacak. Yapay zekâ, teröre karşı etkin bir savunma amacı olarak kullanılacak

01 Ekim 2017 Pazar 09:27
Teröre karşı yapay zeka geliyor! Adı: ASTARUS
banner404

HAVELSAN Genel Müdürü  Ahmet Hamdi Atalay, suç ve terörle mücadelede yeni teknolojilerini ve yapay zekâ projesini anlattı.

Türkiye'nin savunmadaki gururu ASELSAN, ROKETSAN ve TAI, yatırım-üretim kapasiteleri, projeleri ve satış rakamları ile dünyanın en büyük 100 şirketi arasına girdi. Yatırım ve projelerle HAVELSAN'ın da 100 savunma şirketi arasına girmesi hedefleniyor. HAVELSAN Genel Müdürü  Ahmet Hamdi Atalay; terörle mücadele, şüpheli tespiti gibi alanlarda 'yapay zekâ' ile savunma sanayiine damgasını vuracak projelerini açıkladı.

HAVADAN MAYININ TESPİTİ YAKINDA

Atalay yaptığı açıklamada hiperspektral görüntüleme sistemi ile geniş spektrum aralığında 8 bin rengin tarandığını, bu yolla kenevir tarlalarının belirlendiğini söyledi. Atalay, "Jandarmanın kullandığı sistemle 3 bin metreden görüntü analizi yapılıyor, suç unsuru ele geçiriliyor" dedi. Atalay, şimdi de toprağın altını görmek için çalıştıklarını ifade etti. Toprağın 10 santimetre altındaki patlayıcıları görüntülediklerini anlatan Atalay, HAVELSAN'ın bunu 25 metre yüksekten başarmaya çalıştığını belirtti. Atalay, bu yöntemle teröristlerin yollara döşedikleri patlayıcıların ve mağaraya gizlenen teröristlerin tespit edilebileceğini kaydetti. Mağarada insan varsa, nefes alıp verdiğinde sıcaklıkla havanın rengi değişiyor ve içeride terörist bulunup bulunmadığı tespit edilebiliyor. Şu an büyük boyutlarda olan kameraların yakın zamanda İHA'lara monte edilmesi düşünülüyor.

KENT GÜVENLİĞİ İÇİN YAPAY ZEKÂ

HAVELSAN'ın bir projesi de Kent Güvenliği Yönetimi (KGYS) ve plaka tanıma sistemleri. Bu sistemler, 424 merkeze kuruluyor; 318 merkezde modernizasyon ve genişletme çalışması yapılıyor. Atalay, ASTARUS Projesi ile plaka ve yüz tanımada yapay zekâ kullanacaklarını vurguladı. Yapay zekâ, elektronik ortamdaki verileri alıp algoritmayla işleyip anlamlı sonuçlar üretecek.

Bir şüpheli şehir içinde MOBESE'ye yakalandığında tüm verileri, fotoğrafları taranacak. Şüphelinin aranıp aranmadığı belirlenecek. Hareketli ise diğer kameralar da takip edecek ve yüz simetrisi, göz-burun-kaş oranı, retina taraması, yüzündeki izler, yürüyüşü bile analiz edilecek. Şüphelinin arandığı belirlendiğinde sistem, polis merkezini uyaracak ve şüpheli yakalanacak. Sistem, baz istasyonu sinyallerine ulaşıp bir bölgede toplanmış şüphelilerin telefon görüşmesi yapıp yapmadıklarını da çözümleyecek. Bunlar, insan kullanılmadan yapılacak. ASTARUS, veri girildikçe öğrenen ve kendini geliştiren bir sistem olacak. Sistemin  Japonya'da yüzde 80 başarıya ulaştığını dile getiren Atalay, yüzde 20'lik yanılma payını düşürmeye çalıştıklarını söyledi. Atalay, bilgi ve veri setlerinin bu sistem tarafından kullanılması için istihbarat ve büyük veri analizi sözleşmesi imzalama aşamasında olduklarını belirtti.

KRİTİK ALTYAPIDA MİLLİ SİBER GÜVENLİK

20 Ekim'de ISC  Türkiye Siber Güvenlik Konferansı düzenleyeceklerini kaydeden Atalay, konferansın ana temasının "Yapay Zekâ Teknolojilerini Kullanarak Siber Güvenliğin Sağlanması" olduğu bilgisini verdi. Atalay, başta nükleer olmak üzere enerji alanında ve diğer kritik altyapı tesislerinin korunmasında mutlaka siber güvenliğin yerli ve milli çözümlerle sağlanması gerektiğini ifade etti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Roket Sanayii Ve Ticaret A.Ş.Askeri Elektronik SanayiTürkiye CumhuriyetiAhmet HamdiJandarma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İletişim vergisine WhatsApp zammı
İletişim vergisine WhatsApp zammı
Tüm dünya bunu bekliyor! Bir ilimizin kaderini değiştirecek
Tüm dünya bunu bekliyor! Bir ilimizin kaderini değiştirecek
Sakın Twitter’da “sivrisineği öldürmek istiyorum” yazmayın!
Sakın Twitter’da “sivrisineği öldürmek istiyorum” yazmayın!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim