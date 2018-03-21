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21 Mart Günlük Burç Yorumu

Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak kapıda

Dünyanın en önemli anlık mesajlaşma servislerinden biri olan Telegram, Rusya'da yasaklanabilir

Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak kapıda

Dünyanın en önemli anlık mesajlaşma servislerinden biri olan Telegram, Rusya'da yasaklanabilir

21 Mart 2018 Çarşamba 10:38
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak kapıda
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TELEGRAM ile Rusya arasında işler kızışıyor! Daha önce Rusya Devlet Başkanı Putin, Telegram'dan kullanıcı bilgilerini ve konuşma geçmişlerini vermesini istemiş, bu isteğin reddedilmesi üzerine ise firmaya para cezası kesilmişti.

Son günlerde yeniden dillendirilen bu talebin yerine getirilmesi ve şirketin Rus yasalarına uyması için Telegram’a 15 günlük bir süre tanındı. Bu süre içerisinde istenilen bilgilerin verilmemesi halinde, uygulamanın ülke genelinde yasaklanması söz konusu. Uygulamanın geliştiricisi Pavel Durov ise, Telegram'a yapılan bu baskının sonuç vermeyeceğini, Telegram'ın geçmişte hep özgür bir platform olduğunu ve gelecekte de böyle kalacağını açıkladı.

Dünya genelinde 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunan Telegram, bu özelliği itibariyle en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
DünyaTelegramRusyaYasak
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