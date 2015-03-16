Telefonuyla wifi'a bağlananlar artık...

Android Lollipop'a geçenleri yakından ilgilendiren Android 5.1 güncellemesi, "kararlılık ve performans" geliştirmeleriyle telefonlara sunulmaya başlandı. Android 5.1 çok büyük değişiklikler sunmasa da, onun getirdiklerini bilmek isteyeceksiniz.

Sessiz mod geri döndü

Google, birçok faydalı geliştirme arasında ilginç bir hamleyle sessiz modu kaldırdığından, LED uyarılarını titreşim veya ses olmadan almamız mümkün olmuyordu. Ancak Android 5.1 ile birlikte sevilen işlev geri dönüyor.

WiFi sinyalleri işleri karıştırmayacak

Evinizin bulunduğu yere herkese açık bir WiFi noktasının sinyali ulaşıyorsa, kendi bağlantınız üzerinden internete bağlanmanız kabus halini alabiliyordu. Ancak Android 5.1, bu sorunu çözüyor. Bu tür ağlardan birine bağlandığınızda telefonunuz, onun pek de iyi bir bağlantı olmadığını hatırlayarak doğru kablosuz ağa bağlanacak.

Google'ın VPN'i yolda olabilir

Henüz sadece dedikodu da olsa Pocketables'ın Tüm Uygulamalar klasöründe keşfettiği "Google Connection Services" adındaki yeni bir uygulamanın açıklaması, sizi "herkese açık WiFi ağlarından koruyacağını, verilerin Google VPN üzerinden güvenle iletileceğini" söylüyor. Bu hizmet belki ilk başta Nexus 6'ya özel olacak, ancak bu haliyle bile heyecan verici.

Yeni anti-hırsızlık işlevi

Android Police'e göre en azından Nexus 6 ve Nexus 9'a sunulacak yeni bir anti-hırsızlık işlevi, hırsızların telefondaki birincil hesabı değiştirmesini, kendi hesabını eklemesini ve cihazı sıfırlayıp kendi bilgileriyle oturum açmasını zorlaştıracak.

Biraz daha akıllı uyarılar

Android 5.0'ı belirli saatler arasında insanlar tarafından rahatsız edilmeyecek şekilde ayarlayabiliyordunuz. 5.1 sürümüne getirilen yeni "bir sonraki alarma kadar" işlevi ise, örneğin sizi uyandıracak olan alarm devreye girene kadar rahatsız edilmenize engel olabiliyor. Google'ın bu düşünceli işlevi sayesinde güne uykusuz ve sinirli başlama olasılığımız düşmüş olacak.