Telefonuna bunu yükleyen yandı

APPLE'IN geçtiğimiz hafta yayınladığı iOS 8.3 güncellemesinde pek çok güvenlik açığı kapatıldı. Ancak bu açıklardan belki de en önemlisinin, güncelleme yayınlanmadan hemen önce ortaya çıkan, iPhone'ları "tuğlaya" çevirme potansiyeli bulunan "Phantom" isimli açık olduğu ortaya çıktı.
iPhone'lardaki "Phantom" ismi verilen bir açık, hacker'ların iDevice izinlerine erişmesine neden oluyordu. Buraya müdahale edildiğinde ise iPhone'lar donarak çalışmayı durdurabiliyordu. Cihazı baştan başlatmaya çalışmak ise iPhone'un komaya girmesine neden oluyor ve artık telefon kullanılamaz hale geliyordu. Güvenlik uzmanlarına göre, geniş alanları kapsayan bir Wi-Fi hotspot kuran saldırganlar bu sayede çok sayıda iPhone'a ulaşabiliyor ve onlara zarar verebiliyordu.
Sadece bu örnek bile, bir işletim sistemine ya da yazılıma gelen güncellemelerin ne kadar önemli olabileceğini bir kez daha bize gösteriyor.
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Son Güncelleme: 14.04.2015 09:34