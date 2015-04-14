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Telefonuna bunu yükleyen yandı

iOS 8.3 güncellemesi öncesi ortaya çıkan Phantom güvenlik açığına sahip iPhone'lar önce donuyor, ardından cihaz yeniden başlatıldığında kullanılamaz hale geliyor. Sorundan kurtulmanın tek çaresi ise iOS 8.3 güncellemesini yüklemek

Telefonuna bunu yükleyen yandı

iOS 8.3 güncellemesi öncesi ortaya çıkan Phantom güvenlik açığına sahip iPhone'lar önce donuyor, ardından cihaz yeniden başlatıldığında kullanılamaz hale geliyor. Sorundan kurtulmanın tek çaresi ise iOS 8.3 güncellemesini yüklemek

14 Nisan 2015 Salı 10:32
Telefonuna bunu yükleyen yandı
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APPLE'IN geçtiğimiz hafta yayınladığı iOS 8.3 güncellemesinde pek çok güvenlik açığı kapatıldı. Ancak bu açıklardan belki de en önemlisinin, güncelleme yayınlanmadan hemen önce ortaya çıkan, iPhone'ları "tuğlaya" çevirme potansiyeli bulunan "Phantom" isimli açık olduğu ortaya çıktı.
iPhone'lardaki "Phantom" ismi verilen bir açık, hacker'ların iDevice izinlerine erişmesine neden oluyordu. Buraya müdahale edildiğinde ise iPhone'lar donarak çalışmayı durdurabiliyordu. Cihazı baştan başlatmaya çalışmak ise iPhone'un komaya girmesine neden oluyor ve artık telefon kullanılamaz hale geliyordu. Güvenlik uzmanlarına göre, geniş alanları kapsayan bir Wi-Fi hotspot kuran saldırganlar bu sayede çok sayıda iPhone'a ulaşabiliyor ve onlara zarar verebiliyordu.
Sadece bu örnek bile, bir işletim sistemine ya da yazılıma gelen güncellemelerin ne kadar önemli olabileceğini bir kez daha bize gösteriyor.

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Son Güncelleme: 14.04.2015 09:34
Anahtar Kelimeler:
AppleGüncellemeTelefon8.3
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