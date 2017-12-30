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Telefonlarda milyar dolarlık zarar...Öyle bir isim farkettiki
Telefonlarda milyar dolarlık zarar
30 Aralık 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
30 Aralık Günlük Burç Yorumu

Telefonlarda milyar dolarlık zarar...Öyle bir isim farkettiki

Apple’ın iPhone’ları kasıtlı yavaşlattığı ilk olarak 17 yaşındaki Tyler Barney tarafından fark edildi. Barney, bazı araştırmalar yaptı ve Apple'ın eski lityum iyon pillerin ömrünü korumak için kasıtlı olarak performansını yavaşlattığını keşfetti. Bu durum Apple’a milyar dolarlık zarara yol açabilir

Telefonlarda milyar dolarlık zarar...Öyle bir isim farkettiki

Apple’ın iPhone’ları kasıtlı yavaşlattığı ilk olarak 17 yaşındaki Tyler Barney tarafından fark edildi. Barney, bazı araştırmalar yaptı ve Apple'ın eski lityum iyon pillerin ömrünü korumak için kasıtlı olarak performansını yavaşlattığını keşfetti. Bu durum Apple’a milyar dolarlık zarara yol açabilir

30 Aralık 2017 Cumartesi 09:09
Telefonlarda milyar dolarlık zarar...Öyle bir isim farkettiki
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APPLE'IN "kasıtlı olarak eski telefonlarını yavaşlatma" olayı son günlerin en popüler olayı. Hatta teknoloji devi bu durumu kabul ederek, eski iPhone modellerini gizlice yavaşlattığı için özür de diledi. Pil ömrünün azalmasına bağlı olarak meydana gelebilecek beklenmedik  kapanmaların önüne geçmek için eski model iPhone telefonları yavaşlattığını kabul eden Apple, internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Özür dileriz. Herhangi bir  Apple ürününün kullanım ömrünü kasıtlı olarak kısaltacak veya kullanıcı  deneyiminin kalitesini düşürecek bir şey asla yapmadık ve yapmayacağız." ifadelerine yer verdi. Peki bu durumu ilk keşfetti.

Apple’ın iPhone’ları kasıtlı yavaşlattığı 17 yaşındaki Tyler Barney tarafından fark edildi. Mt Juliet’te lise öğrencisi olan Barney, iPhone’ların düşük performasının lityum-iyon pillerle ilişkili olduğunu ilk fark eden kişi. Barney, bazı araştırmalar yaptı ve Apple'ın eski lityum iyon pillerin ömrünü korumak için kasıtlı olarak performansını yavaşlattığını keşfetti. Bu durum Apple’a milyar dolarlık zarara yol açabilir. 

Barney, Apple tarafından yeni yayınlanan işletim sistemini beklerken kardeşinin eski model iPhone 6'sını denediğini söyledi. iPhone 6'nın eski bir model olmasına rağmen, kendi telefonundan (iPhone 6s) daha hızlı olduğunu belirtti.

Bunun nedenini araştırmaya karar verdi ve telefonunun pilini değiştirdi. Bunun sonucunda iPhone 6s'inin hızlandığını fark etti. Barney, Apple’ın iPhone’ları kasıtlı olarak yavaşlattığı ile ilgili bulgularını TeckFire kullanıcı adı ile Reddit üzerinden paylaştı.
 
Bu keşif, dünyadaki diğer öfkeli müşterilerin aksiyonlarını ve davalarını tetikledi. Daha sonra Apple durumu kabul edip özür diledi ama muhtemelen bu hareket şirkete milyarlarca dolara neden olacak. 

Apple, eşi benzeri görülmemiş bir şekilde özür diledi ve "Bazılarınız Apple'ın sizi hayal kırıklığına uğrattığını biliyoruz" diye mektup yayınladı. Aynı zamanda yedek pillerin fiyatlarının düşürüldüğünü de açıkladı.

Apple, ABD için iPhone 6 ve sonrası modellerin pil değişim fiyatını 79 dolardan 29 dolara indireceğini belirtti. Apple, ayrıca iOS işletim sistemini de iPhone pilinin sağlık durumunu gösterecek şekilde güncelleyecek.
 
Bu açıklamanın tüketiciler arasında Apple'ın müşterileri yeni iPhone modelleri satın almaya teşvik etmek için eski telefonları yavaşlattığına dair ortak bir inanç olduğu belirtildi. Apple'ın bu tarz bir davranışa sahip olduğuna dair güvenilir bir kanıt bulunmamasına rağmen şarj açıklaması yapması kamuoyunda olumsuz karşılanırken, tepkilere neden oldu ve inandırıcı bulunmadı.

California, New York ve Illinois eyaletlerinde şirketin kullanıcılara uyarıda bulunmaksızın telefonları yavaşlatarak dolandırdığı iddiasıyla çok sayıda dava açıldı ve ileriki günlerde şirkete dava açanların sayısının milyonları bulacağı ifade ediliyor.
 

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