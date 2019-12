Telefon alacaklar dikkat! Türkiye'de artık Google kullanılmayacak

HAKSIZ rekabet gerekçesiyle 93 milyon TL ceza verilen Google, Türkiye'de sunulacak olan yeni cihaz modellerinde Google servislerinin yer alamayacağını açıkladı.Google'dan, Rekabet Kurumu ile yaşanan anlaşmazlığa ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Android'in, birçok şirketin mobil cihazlarına güç vermek üzere, açık kaynaklı bir işletim sistemi olarak 2007 yılında geliştirilmesine başlandığı ifade edilen açıklamada, o günden bu yana Android'e milyarlarca dolar yatırım yapıldığı gibi dünyanın her yanındaki insanlar için cihazlar ve deneyimler üretebilmesi için üreticilere ve geliştiricilere ücretsiz olarak sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Android'e olan yatırımımız bizim için çok anlamlı. Çünkü telefon üreticilerine, bazıları bizim için gelir üreten ve üreticilere müşterilerine yararlı servisler sunmalarını sağlayan popüler Google uygulamalarını önceden yükleme seçeneğini veriyoruz. Telefon üreticileri bizim servislerimizin hiçbirini cihazlarına yüklemek zorunda olmadıkları gibi aynı zamanda bizimkilerin yanında rakip uygulamaları da yüklemekte özgürdür. Bu da bizim ancak uygulamalarımızın yüklü olması ve kullanıcıların alternatifler yerine bizim uygulamaları tercih etmeleri durumunda gelir elde ettiğimiz anlamına geliyor."

"REKABET KURUMU İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Bugün Türkiye'de milyonlarca kullanıcının her gün arkadaşlarıyla bağlantı kurmak ve işlerini yapmak için Android telefonlarını kullandığı, bunun da Android telefonları satan Türk ve uluslararası üreticiler ve Türkiye'deki mobil operatörler ile mobil cihazlar için uygulamalar, oyunlar ve servisler hazırlayan geliştiriciler için ekonomik fırsatlar yarattığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Rekabet Kurumu ile 3 yıldan fazla süre çalıştıktan sonra ağustos ayında yine Rekabet Kurumu'nca alınan bir karar üzerine, Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda bazı değişikliklere gittik. Bu değişiklikler arasında, iş ortaklarımıza cihazları üzerinde Google'ın gelir üreten uygulamalarının önceden yüklenmesi konusunda sunduğumuz esnekliği çok daha yüksek bir seviyeye taşımak da yer alıyordu. Ancak kasım ayında Rekabet Kurumu, bu değişikliklerin yeterince uygun olmadığı ve Türkiye'de bu anlaşmalarla faaliyet gösteremeyeceğimiz yönünde kanaat bildirdi.Google olarak bu konunun olabildiğince hızlı şekilde çözümü için Rekabet Kurumu ile birlikte çalışmayı sürdürüyoruz. Bu çerçevede, Türkiye'de hızlı şekilde kanunlarla uyumlu biçimde çalışmak bizim için büyük önem taşıdığından iş ortaklarımızla temasa geçerek kendilerini Türkiye'de yeni çıkacak Android cihaz modellerini onaylamayı durdurmak zorunda olduğumuz doğrultusunda bilgilendirdik. Bu, Türkiye'de yeni cihaz modellerinin Google servisleri ile pazara sunulamayacağı anlamına geliyor. Halihazırda mevcut modellerin satışı ve çalışması ise normal şekilde devam edecek. Mevcut cihazlar ve uygulamalar da normal biçimde çalışmaya ve güncellemeler almaya devam edecek. Google'ın diğer ürünleri ve servisleri ise durumdan etkilenmeyecek. Bu durumun Türkiye'deki kullanıcılar, üreticiler, uygulama geliştiriciler ve operatörler için getirdiği zorlukları anlıyor, bu sebeple Rekabet Kurumu ile birlikte çalışarak konuyu en kısa sürede çözüme kavuşturabilmeyi umuyoruz."

NE OLMUŞTU?

Rekabet Kurulu'nca, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılması kararlaştırılmıştı.Eylül 2018'de de, Google LLC, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. ve Google International LLC'den oluşan ekonomik bütünlüğün mobil işletim sistemi ile mobil uygulama ve hizmetlerinin sunumuna ilişkin davranışlarının ve cihaz üreticileriyle imzaladıkları sözleşmelerin rekabeti ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma Google aleyhine sonuçlanmış ve şirkete 93 milyon lira idari para cezası verilmişti.