Teknolojide 100 milyar dolarlık dev satın alma!

TEKNOLOJİ devi Broadcom'un başta Apple, Samsung ve LG olmak üzere birçok markaya çip üreten Qualcomm'u satın almak için teklif sunduğu iddia ediliyor.
ANLAŞMA SAĞLANIRSA 200 MİLYAR DOLARLIK BİR DEV ÇIKACAK
ABD basınında üç farklı kaynağa dayandırılarak çıkan haberlerde, hisse başına en az 70 dolardan 100 milyar dolar civarındaki teklifin kabul edilmesi halinde tarihin en büyük teknoloji satın almasının gerçekleşeceği belirtildi. Broadcom'un nakit akışı için 5 büyük bankayla birlikte çalıştığı da ifade ediliyor.
Akıllı telefonlar için kablosuz iletişim çipleri üreten dünyanın en büyük firmalarından ikisini aynı çatı altına alabilecek teklifin gerçeğe dönmesi halinde ortaya 200 milyar dolarlık bir dev çıkacak.
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