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Teknolojide 100 milyar dolarlık dev satın alma!

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden olan Broadcom, 100 milyar dolarlık teklifle bir başka büyük üretici Qualcomm'u satın almak istiyor

Teknolojide 100 milyar dolarlık dev satın alma!

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden olan Broadcom, 100 milyar dolarlık teklifle bir başka büyük üretici Qualcomm'u satın almak istiyor

05 Kasım 2017 Pazar 10:39
Teknolojide 100 milyar dolarlık dev satın alma!
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TEKNOLOJİ devi  Broadcom'un başta  Apple,  Samsung ve LG olmak üzere birçok markaya çip üreten  Qualcomm'u satın almak için teklif sunduğu iddia ediliyor.

ANLAŞMA SAĞLANIRSA 200 MİLYAR DOLARLIK BİR DEV ÇIKACAK

ABD basınında üç farklı kaynağa dayandırılarak çıkan haberlerde, hisse başına en az 70 dolardan 100 milyar dolar civarındaki teklifin kabul edilmesi halinde tarihin en büyük teknoloji satın almasının gerçekleşeceği belirtildi.  Broadcom'un nakit akışı için 5 büyük bankayla birlikte çalıştığı da ifade ediliyor.

Akıllı telefonlar için kablosuz iletişim çipleri üreten dünyanın en büyük firmalarından ikisini aynı çatı altına alabilecek teklifin gerçeğe dönmesi halinde ortaya 200 milyar dolarlık bir dev çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
BroadcomTeknolojiAltın
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