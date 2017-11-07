Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk çeken gençler dikkat!

TEKNOLOJİ hepimizin hayatının bir parçası olmanın da ötesine geçerek yeni meslek ve iş dalları yaratmaya devam ediyor. Günümüzde tüm mesleklerin yüzde 50’si teknolojik beceri gerektirirken önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu oranın yüzde 77’ye yükselecek olması kodlama ve programlama bilen bilişim uzmanları yetiştirmenin önemini gösteriyor. Fakat yazılım bilen gençlerin bir adım önde başladığı bu kariyer yolculuğunda gençlerin karşılarına birçok engel çıkıyor. Yeteneği ve motivasyonu olan ancak sosyo-ekonomik şartların yarattığı engeller nedeniyle istediği işlere kabul edilemeyen gençler okuldan mezun olduklarında oldukça çaresiz kalıyorlar. Özellikle işe alım süreçlerinde Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden mezun ve iş tecrübesi olan adayların tercih edilmesi ortalama üniversiteden mezun, yeni mezun adayların iş bulmakta oldukça zorluk çekmesine yol açıyor.

Öte yandan TÜİK verilerine göre, Türkiye’de bilişim sektöründe yüzde 61 oranında kalifiye iş gücü açığı bulunuyor ve 2023 yılına kadar 300 binin üzerinde kalifiye bilişim uzmanına ihtiyaç olacağı öngörülüyor.



Bu sorunu çözmek için yola çıkan Kodluyoruz Derneği teknoloji ve bilişim alanında yeteneği olan ancak eğitim ve deneyim açısından yeterli görülmeyen gençler için atölyeler, bootcamp’ler ve online açık kaynaklar aracılığıyla gençlere yazılım eğitimleri sunuyor, kod okuryazarlığını yaygınlaştırmayı hedefliyor.



Hâlihazırda yazılım bilgisi olan ancak kendilerine daha iyi bir gelecek oluşturmak isteyen veya kodlamaya giriş yapmak isteyen isteyen tüm gençlerin başvurabileceği eğitimler ücretsiz gerçekleşiyor. 4 ay boyunca hafta sonları gerçekleşen eğitimlerde katılımcılar sektörde uzman kişilerden aldıkları teknik eğitimin yanı sıra iş hayatına dair çeşitli konu başlıklarında da bilgi sahibi oluyorlar. Şimdiye kadar 3 farklı şehirde gerçekleşen 5 bootcamp’ten 120 katılımcı mezun oldu, bunların %40’i bir işe yerleşerek kariyer yolculuğuna başladı.



Kasım ayında başlayacak olan yeni eğitim programında Türkiye’de ilk defa Kotlin eğitimi verilecek. Google’ın bu sene Android ortamında Kotlin programlama dilini destekleyeceğini açıklamasının ardından bu konuda öncü bir eğitim içeriği olacak. Kodluyoruz Derneği Eğitim Koordinatörü Gökhan Öztürk; “Diğer birçok sektörde olduğu gibi teknoloji ile ilgili bölümden mezun olan gençlerde gözlemlediğimiz en büyük sıkıntılardan biri iyi notlarla mezun olsalar da iş yönetimi açısından oldukça tecrübesizler. Verdiğimiz eğitimler boyunca gençleri hem iş hayatında karşılarına çıkabilecek senaryolara karşı hazırlamaya çalışıyoruz hem de eğitim sonunda mutlaka bir proje hayata geçirip kendi portföylerini güçlendirmeye çalışıyoruz.” diyerek programda temel olarak ele aldıkları iki konunun altını çiziyor.



Mezunlar Kulübü

Kodluyoruz ekibinin bir diğer hedefi de teknoloji sektöründe yer alacak adayları bir araya getirerek bir komünite kurmak. İş duyurularının paylaşıldığı, çeşitli etkinlik ve eğitimlerin gerçekleştiği Kodluyoruz Mezunlar Kulübü bootcamplerden mezun olan gençlerin gönüllü olarak rol alması ile kurulmuş. Eğitim alan katılımcılar Kodluyoruz Mezunlar Kulübü’nün de bir parçası oluyorlar. Düzenli düzenlenen etkinlik ve eğitimlerde bir araya gelen gençler hem bir sosyal ağın parçası olma fırsatı buluyor hem de kişisel ve mesleki gelişimlerine bu komünite içerisinde devam ediyorlar.



Kodluyoruz Derneği’nin en büyük hedefi gönüllü destek aldıkları şirket sayısını arttırabilmek ve bu sayede eğitimden mezun olan gençlerin işe girebilmelerine daha fazla imkân sağlamak.

