Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günlük Burç Yorumu - 20 Mart 2018 Salı
20 Mart Günlük Burç Yorumu
Açlık otu gerçekten zayıflatıyor mu?
Açlık otu gerçekten zayıflatıyor mu?
Tek lokmalık şifa deposu!
Tek lokmalık şifa deposu!
Tek tehlike Sarahah değil! Giderek yayılıyorlar
Tek tehlike Sarahah değil! Giderek...

Tek tehlike Sarahah değil! Giderek yayılıyorlar

Çocukları büyük tuzağa çeken Sarahah'ın ardından şimdi de kullanıcı sayısı 5 milyona ulaşan 'Connected2.me' mesajlaşma uygulaması tehlike saçıyor

Tek tehlike Sarahah değil! Giderek yayılıyorlar

Çocukları büyük tuzağa çeken Sarahah'ın ardından şimdi de kullanıcı sayısı 5 milyona ulaşan 'Connected2.me' mesajlaşma uygulaması tehlike saçıyor

19 Mart 2018 Pazartesi 17:27
Tek tehlike Sarahah değil! Giderek yayılıyorlar
banner404

YURTDIŞINDA sanal zorbalık’ örnekleri nedeniyle ebeveynlerin yasaklanmasını istediği ‘Sarahah’ın Türkiye’de de kullanıcı sayısı hızla artıyor. Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre uzmanlar, isimsiz mesaj uygulamasının taciz ve tehdit söylemlerini artıracağını ifade etti.

DİĞER UYGULAMALAR

Dünyada 300 milyon, Türkiye’de ise 10 bin kullanıcısı olduğu öne sürülen Sarahah, çocuklar için tehlikeli tek uygulama değil. App Store ve Play Store’dan indirilebilen benzer başka anonim mesajlaşma uygulamaları da var. Türkiye’de daha çok gençlerin tanışmak için kullandığı uygulamaların aktif üye sayısı da oldukça fazla.

REHBERE İSİMSİZ MESAJ

Telefonlara yüklenebilen isimsiz mesajlaşma uygulamalarından biri ‘Psst.’ Dünyada 100 milyon kullanıcısı bulunan uygulama, Türkçe dil seçeneği bulunmadığı için Türkiye’de çok fazla popüler değil. Yorumlar 48 saat boyunca görülebiliyor ve ardından tamamen siliniyor. Truth adlı uygulama ise telefonda kayıtlı kişilere kimlik bilgileri görünmeden mesaj atabilme imkânı sağlıyor.

TEPKİLER KAPATTIRDI

Benzer bir uygulama olan ‘Whisper’da fotoğraf üzerine yazı yazarak paylaşım yapılabiliyor. İstenen kişiye özel mesaj gönderilebiliyor. ‘Roomvine’ adlı uygulama ise bulunduğunuz mekândaki kişilerle anonim olarak sohbet etme imkânı sunuyor. ‘Wondr’ ise gizli mesaj atmaya olanak vermese de Twitter’daki takipçilerden anonim mesajlar alınmasına izin veriyor. ‘Yik Yak’ gibi daha önce Türkiye’de de kullanılan benzer bazı uygulamaların ise tepkiler nedeniyle kapatıldığı görülüyor.

‘CESUR OL, SENİ GÖRMEYECEKLER’

Türkiye’de en çok kullanılan anonim mesajlaşma uygulamasından biri de ‘Connected2.me’. “Sen de milyonlara anonim olarak mesaj atabilirsin. Cesur ol, seni görmeyecekler” sloganıyla tanıtım yapan uygulama, App Store ve Play Store’dan indirilebiliyor. Özellikle gençlerin kullandığı uygulamanın 5 milyon indirme rakamına ulaştığı belirtiliyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
SARAHAHConnected2.me
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 günde üretildi! 30 bin liraya satılacak
3 günde üretildi! 30 bin liraya satılacak
Apple'ı kızdıran cihaz!
Apple'ı kızdıran cihaz!
Türk imzalı 'uykusuzluk geni' dünyanın en iyi keşifleri listesinde
Türk imzalı 'uykusuzluk geni' dünyanın en iyi keşifleri listesinde

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim