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Stres çarkından sonra yeni çılgınlık, hedef 30 milyon!

Akıllı telefonların arkasına takılan dev tokmak ünlülerin yeni oyuncağı oldu. İlginç aksesuarın bu yıl 30 milyon satacağı tahmin ediliyor

Stres çarkından sonra yeni çılgınlık, hedef 30 milyon!

Akıllı telefonların arkasına takılan dev tokmak ünlülerin yeni oyuncağı oldu. İlginç aksesuarın bu yıl 30 milyon satacağı tahmin ediliyor

15 Kasım 2017 Çarşamba 12:31
Stres çarkından sonra yeni çılgınlık, hedef 30 milyon!
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HOLLYWOOD ünlüleriyle popüler olan PopSocket, kısa bir sürede en çok satan akıllı telefon aksesuarlarından oldu.
PopSocket isimli bu ufak cihazlar, akıllı telefonların daha iyi kavranmasını sağlıyor ve stant görevi de görüyor. 
Şirket bu yıl 30 milyon PopSocket satmayı hedeflerken, önümüzdeki yıl ise dünya pazarına açılmayı planlıyor.
Geride kalan yılda özellikle Instagram’daki ünlü fotoğraflarında yeni bir detay ortaya çıktı.
Akıllı telefonların arka bölümünün tam ortasına yerleştirilen bu garip görünüşlü lastik tokmak, güzel görünmesinin yanı sıra birçok işleve sahip.
Akordeon stili sapının bir bölümü telefonun daha iyi kavranmasını sağlıyor, bir bölümü akıllı telefon standı olarak kullanılıyor. 
PopSocket, telefonun elinden kayıp düşmesini engelliyor.
Amazon’da en çok satan dördüncü akıllı telefon aksesuarı olan PopSocket, bugüne kadar 25 milyondan fazla sattı.
Noel ve yılbaşı döneminde ise 5 milyon daha satması bekleniyor.
PopSocket, 2014 yılında David Barnett tarafından kurulan şirketin ürünü. 
Başlangıçta ise yalnızca kendi web sitesinden satılıyordu. 
Günümüzde ise ABD’nin en büyük mağazalarından Target, Walmart ve Best Buy’da satılıyor.
Finlandiya ve Singapur’da ofisler açmak isteyen şirket, artık PopSocket’ları her zevke göre tasarlıyor. 
İsteyen kullanıcılar şirketin web sitesinden kendi PopSocket tasarımlarını da yapabiliyorlar.
PopSocket’ların ünlü olmasında ünlülerin payı büyük.
Hollywood ünlülerinden profesyonel sporculara kadar birçok popüler ismin bu aksesuarı kullandığı biliniyor.

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Son Güncelleme: 15.11.2017 13:14
Anahtar Kelimeler:
Akıllı TelefonPopSocketStres çarkı
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