Spotify değişiyor! İşte yeni özellikler

SPORFTY, yeni Android uygulamasında birçok yeniliği kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Yeni güncellemeyle kullanıcılara sunulması beklenen özelliklerden ilk dikkat çekeni ise uyku zamanlayıcısı. Bu özellik sayesinde kullanıcı Spotify için süre belirleyebiliyor ve süre sona geldiğinde müzik otomatik olarak durdurulabiliyor. Böylece siz uyusanız da Spotify'da müzik açık kalmıyor ve belirlediğiniz süre sonunda çalma listesi durduruluyor. Özellikle uyumaya çalışırken müzik dinleyenler için oldukça kullanışlı bir özellik olacak gibi görünüyor.

Diğer yandan kullanıcılar, beğendikleri şarkıları çok daha kolay arkadaşlarıyla paylaşabilecek. Her şarkının kendine özel bir kodu olacak ve telefonlardan okutulan bu kod ile şarkı telefonlarda otomatik olarak çalmaya başlayacak. Ancak bu sistemin işleyişiyle ilgili detaylar henüz net değil.

Bir diğer yenilik de Waze ve Google Maps uygulamalarıyla Spotify'ın entegre edilecek olması... Bu entegrasyon sürecinin de ne aşamada olduğu şimdilik belli değil.

Söz konusu yeniliklerin ilk etapta Spotify'ın Android uygulamasında görülmesi bekleniyor.