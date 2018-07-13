Sosyal medyada büyük temizlik! Sizi de etkileyebilir

TWİTTER'IN en çok takipçi sayısına sahip kullanıcısı ABD’li şarkıcı Katy Perry’nin takipçi sayısı yaklaşık 2,5 milyon azaldı. Perry’nin takipçi sayısı yaklaşık 108,1 milyon.

Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın da takipçi sayısında 2,1 milyon azalarak 101,5 milyona düştü.

53,4 milyon takipçisi bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ın takipçi sayısı da 300 bin azaldı.

Twitter temizlik operasyonunun “güven yaratmak üzere süren küresel çabanın” bir parçası olduğunu ve kullanıcı güvenini inşa etmeye çalıştıklarını açıkladı.

Twitter son dönemde sahte haber ve kullanıcılara yönelik incelemelerini artırdı.

Yeni önlemlerle birlikte kilitli ve çok sayıda tweet göndermek gibi alışılmadık hareketlerde bulunan Twitter hesapları tespit ediliyor ve hesabını doğrulamayan kullanıcılar takipçi listelerinden çıkarılıyor.

Şirketin hukuk bölümünün başkanı Vijaya Gadde, hesapların büyük çoğunluğunun ortalama 4 takipçi kaybedeceğini, ancak daha popüler hesapların takipçi sayısında daha ciddi bir düşüş olacağını belirtti.

Yeni önlemlerin hayata geçirilmesi sonrası Twitter’ın resmi hesabının takipçi sayısı da 7,7 milyon azaldı.

Ocak ayında New York başsavcısı, sosyal medyada milyonlarca sahte takipçi sattığı iddia edilen bir şirkete yönelik soruşturma başlatmıştı.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 11:43