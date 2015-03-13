Sosyal medya çapkınlarına müjde

Foursquare geçtiğimiz yıl uygulamasını ikiye bölmüştü. Kendi adıyla yoluna bir mekan keşfetme, mekan yorumları ve puanlamalarının yer aldığı bir mecra olarak devam ederken, ortaya çıkan yeni uygulama Swarm ise kullanıcıların daha sosyal yönünü ortaya çıkarma amaçlı konumlandırılmıştı. Tüm check-in olma gibi özellikler Swarm uygulamasına aktarılırken, Swarm, ‘Plans’ sekmesi gibi getirdiği bazı yeni özelliklerle de kullanıcıların birbiriyle buluşmasını sağlamayı amaçlıyordu. Foursquare ve Swarm ayrımından itibaren her ne kadar uygulamaya olan ilgi ülkemizde sorgulanmaya başlamış olsa da Foursquare, Swarm tarafında geliştirmelere devam ediyordu. Hatta yapılan açıklamara göre büyüme daha da hızlanmıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 13.03.2015 11:47