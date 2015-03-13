Sosyal medya çapkınlarına müjde

Foursquare geçtiğimiz yıl uygulamasını ikiye bölmüştü. Kendi adıyla yoluna bir mekan keşfetme, mekan yorumları ve puanlamalarının yer aldığı bir mecra olarak devam ederken, ortaya çıkan yeni uygulama Swarm ise kullanıcıların daha sosyal yönünü ortaya çıkarma amaçlı konumlandırılmıştı. Tüm check-in olma gibi özellikler Swarm uygulamasına aktarılırken, Swarm, ‘Plans’ sekmesi gibi getirdiği bazı yeni özelliklerle de kullanıcıların birbiriyle buluşmasını sağlamayı amaçlıyordu. Foursquare ve Swarm ayrımından itibaren her ne kadar uygulamaya olan ilgi ülkemizde sorgulanmaya başlamış olsa da Foursquare, Swarm tarafında geliştirmelere devam ediyordu. Hatta yapılan açıklamara göre büyüme daha da hızlanmıştı.