Sony'den yeni tasarım

JAPON teknoloji devi Sony'nin oyun konsolu Playstation 4 için hazırladığı sanal gerçeklik gözlüğü Project Morpheus, 2016'nın ilk çeyreğinde tüketicilerle buluşuyor.

Firma Project Morpheus'u ilk olarak geçen yıl Oyun Geliştiricileri Konferansı(GDC) 2014'te tanıtmıştı. Sony bu yılki GDC'de Morpheus'un sadece çıkış tarihini değil özelliklerini de geliştirdiğini duyurdu. Geçtiğimiz yıl tanıtılan prototipin 5 inçlik LCD ekranı vardı. Bu yıl tanıtılan prototipin ise 5.7 inç boyutunda OLED ekranı bulunuyor. Bu yeni ekran kullanıcılara 90 yerine 100 derecelik görüş açısı sunuyor. Bu yıl Project Morpheus'un ilk versiyonuna göre bir gelişme de gecikme süresinde yaşandı. Sony gözlükteki gecikme süresini 0.04 saniyeden 0.0018 saniyeye düşürdü. Yani mesela kafanızı sola çevirdiğinizde görüntü 0.0018 saniye sonra sola dönüyor. Bu da gerçeğe çok yakın bir görüş sağlandığı anlamına geliyor. PlayStation tecrübesini özellikle Call Of Duty gibi oyunlarda farklı bir seviyeye taşıyacak Project Morpheus'un satış fiyatı şu an için açıklanmadı.



Kaynak: Habertürk