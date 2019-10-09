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Sony, PlayStation 5 için tarih verdi

PS5'in fiyatına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor

TEKNOLOJİ 08.10.2019, 23:57
Sony, PlayStation 5 için tarih verdi
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Japonya merkezli teknoloji devi Sony, merakla beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya çıkışı için tarih verdi. Şirket PlayStation 5'in 2020'nin sonunda satışa çıkacağını duyurdu.

PS5'in fiyatına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor ancak Ace Research Institute Analisti Hideki Yasuda, yeni oyun konsolunun 499 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacağını belirtiyor.

Firmanın açıklamasında konsolun yeni kontrolcüsü hakkında da yeni bilgiler bulunuyor. Yeni kontrolcünün "haptic feedback" ile çok daha iyi geri bildirimler sunacağı aktarıldı.

Uzun yıllardır kullanılan mevcut sistemi değiştirdiklerini aktaran Sony, bu sayede hissiyatın ciddi şekilde artacağını belirtildi. Yeni kontrolcüde en ufak detayların dahi titreşim üstünden hissedilebileceği aktarıldı.

Ayrıca kontrolcüde R2 ve L2 tektik tuşlarının adaptif olacağı da aktarıldı. Oyun geliştiricileri bu tetik tuşlarının direncini duruma göre değiştirebilecek. Bu da oyunun gerçekçiliğini artıracak.

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