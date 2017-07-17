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Sonunda hücrelere video yüklemeyi başardık!

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan çalışma sonucunda canlı bakterilere sonradan izlenebilecek bir şekilde video yüklendi! Peki hücrelere video yüklemenin insanlığa katkısı ne olabilir?

Sonunda hücrelere video yüklemeyi başardık!

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan çalışma sonucunda canlı bakterilere sonradan izlenebilecek bir şekilde video yüklendi! Peki hücrelere video yüklemenin insanlığa katkısı ne olabilir?

17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:15
Sonunda hücrelere video yüklemeyi başardık!
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DAHA öncesinde mamutları yeniden hayata getirmeyi amaçlayarak oldukça ilgi çeken Harvard Üniversitesi Biyoloji Tabanlı Mühendislik Enstitüsü Araştırmacıları, yepyeni bir çalışmayla karşımıza çıktı.Canlı hücrelere video yüklemeyi başaran araştırmacılar bu videoyu daha sonra izlemeyi de başardı. Moleküler kaydedici ismi verilen bu yöntem sayesinde veriler canlılar üzerine sonradan erişilebilir bir şekilde kaydedilebiliyor. Koşan bir at videosunu bir bakteriye aktarmayı başaran ekip, görüntüde çok ufak bozulmalar olmasına rağmen sonradan verilere erişmeye başardı.Bu şekilde uçakların kara kutusuna benzer bir mantıkla insanların sağlık verilerini hücreler sayesinde kaydetmeyi amaçlayan araştırmacılar bu şekilde hastalıklara daha kolay çare bulunabileceğini düşünüyor.shiftdelete'in haberine göre inanması güç olan bu ilginç çalışma ilerleyen günlerde gerçekten hastalıkların önüne geçebilecek mi bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
HücreTeknolojiVideo
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