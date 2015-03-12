Şok! Fiyatı 900 liradan 100 liraya düştü çünkü...

FİYATI 900 liradan 100 liraya düştü! 900 liralık Apple Watch 100 liraya düşerse... Geçtiğimiz gün tanıtımı yapılan Apple firmasının yeni oyuncağı Apple Watch, satışa çıkmadan "çakma"sı çıktı. Apple'ın en düşük modeli 349 dolara (914 TL) satılan akıllı saati Apple Watch daha satışa çıkmadan 'çakma'sı çıktı. Bakın Çinliler bu kez nasıl bir şey yaptı? Pazartesi günü ilk akıllı saat modeli Apple Watch'u San Francisco'daki Yerba Buena Center'da düzenlediği Spring Forward etkinliğinde tanıtan Apple'ın başı Çinli üreticilerle dertte. Henüz piyasaya sürülmeyen akıllı saatin sahteleri şimdiden Çin'de alıcı buluyor. Apple Watch Sport, Apple Watch ve Apple Watch Edition isimli 3 ayrı modelden oluşan koleksiyonun fiyatı 349 dolardan başlıyor ve 17 bin dolara kadar çıkıyor. Çin'in çeşitli bölgelerinde satılan sahte saatin fiyatının ise 40 dolar (104 TL) civarında olduğu belirtiliyor.