Skandal pahalıya patladı! Reklam veren de Facebook'u sildi

MİLYONLARCA kullanıcısının bilgilerinin sızdırılması skandalıyla boğuşan Facebook'ta sosyal ağa yönelik olarak başlatılan "Facebook'u Sil" kampanyasına reklam boykotu da eklendi. İngiltere merkezli Cambridge Analytica'nın da dahil olduğu kişisel veri krizinin Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg tarafından da itiraf edilmesinin ardından reklamverenler de sosyal ağın güvenilirliğini sorgulamaya başladı.

Almanya'nın en büyük ikinci bankası olan Commerzbank, ikinci bir duyuruya kadar Facebook reklamlarını durdurduğunu açıkladı. SpaceX ve Tesla gibi dev teknoloji şirketlerinin sahibi iş adamı Elon Musk da şirketlerinin Facebook'taki resmi sayfalarını sildi.

"FACEBOOK KAMPANYALARIMIZI DURAKLATIYORUZ"

Commerzbank Marka Stratejisi Başkanı Uwe Hellmann, Facebook platformuna yönelik reklamları durdurma nedenlerinin yaşanan büyük veri sızıntısı olduğunu duyurdu. Reklamları tekrar başlatmadan önce bu sürecin nasıl sonuçlanacağını takip edeceklerini ifade eden Hellmann, "Facebook kampanyalarımızı duraklatıyoruz. Marka güvenliği ve veri güvenliği bizim için çok önemli" dedi.

FİTİLİ MOZILLA ATEŞLEDİ

Commerzbank'ın bu açıklamasından önce internet tarayıcısı Mozilla, Facebook reklamlarını durdurduğunu açıklayarak, sosyal ağa yönelik reklam boykotunun fitilini ateşlemişti. Mozilla Vakfı'nın resmi blogu üzerinden önceki gün yapılan açıklamada, "Facebook varsayılan gizlilik ayarlarını güçlendirmek için harekete geçene kadar reklamları durduruyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hâlâ öğrenilecek daha fazla şey olduğuna inanıyor olsak da, mevcut varsayılan ayarların veriye erişimi çok fazla kolaylaştırdığını gördük - özellikle üçüncü parti uygulamaları için."

ELON MUSK DA FACEBOOK'U SİLDİ

SpaceX ve Tesla gibi dev teknoloji şirketlerinin sahibi iş adamı Elon Musk, şirketlerinin Facebook'taki resmi sayfalarını sildi.

Cambridge Analytica şirketinin 50 milyon kişiye ait bilgileri Facebook üzerinden ele geçirmekle suçlanmasının ardından #deletefacebook (Facebook'u sil) kampanyası ağırlık kazanmıştı.

Musk Twitter'daki takipçilerinin talebi üzerine, şirketlerinin Facebook sayfalarını dakikalar içinde sildi.

Musk SpaceX şirketinin Facebook'ta bir sayfası bulunduğunu bile bilmediğini ve yakında sileceğini söyledi. Musk "Yakında gidecek" dedi.

Bir başka takipçisi Musk'ın diğer bir şirketi Tesla'nın da Facebook sayfası olduğunu söyleyince "Kötü gözüküyor" yanıtını verdi. Her iki sayfa da bu paylaşımının ardından Facebook'tan kaldırıldı.

Sayfaların silinmeden önce 2,5 milyondan fazla takipçisi vardı.

Facebook, 2016'da 200 milyon dolardan fazla değere sahip yeni bir iletişim uydusunu SpaceX ile fırlatmak istemişti.

Ancak roket kalkışta patlamış ve uydu da yok olmuştu.

Musk ayrıca Facebook'un sahip olduğu Instagram'ı şimdilik kullanmaya devam edeceğini vurguladı.

GELİRLERİNİN % 98'İ REKLAMDAN

Aylık aktif kullanıcı sayısı 2.1 milyarı geçen Facebook'un geçen yıl toplam gelirleri % 47 artışla 40.6 milyar dolara çıktı. Bu gelirinin % 98.5'ine karşılık gelen 40 milyar dolarlık kısmını reklamlardan elde eden Facebook, 2017'de net kârını ise % 56 artırarak 15.9 milyar dolara taşıdı. Günlük aktif kullanıcı sayısı1.4 milyarı aşan Facebook'un 2017 sonu itibarıyla 42 milyar dolarlık nakit varlığı bulunuyor. Dünyada en fazla Facebook kullanıcı sayısı 250 milyon ile Hindistan'da. Türkiye 51 milyon hesap sayısı ile dünyada 9. sırada.

KULLANICI BAŞINA NE KADAR KAZANIYOR?

Facebook'un 2017 yılı sonunda açıkladığı finansal ve operasyonel sonuçlara göre dünya genelinde kullanıcı başına elde ettiği gelir ortalama 6.18 dolar iken, bu rakam Türkiye'nin de içinde yer aldığı Avrupa pazarında 8.86 dolara çıkıyor. Sosyal ağın gelirlerinin asıl kaynağı olan ABD ve Kanada'da ise kullanıcı başına ortalama gelir rakamı 26.76 dolara kadar çıkıyor.