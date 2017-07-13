Seramik kaplama hipersonik uçaklar yolda!

YÜKSEK hızlara çıkıldıkça oluşan ısı, hipersonik uçakların geliştirilmesinin önünde bir engel oluyor. Bu tür yüksek ısıya maruz kalan malzemeler, parçalanma eğilimi gösteriyor. Çinli ve İngiliz bilim adamlarından oluşan bir ekip, hipersonik seyahatte kullanılabilecek yeni bir karbür esaslı seramik kaplama geliştirdi.

Devrim niteliğindeki seramik kaplama, Manchester Üniversitesi ve Çin Merkez Güneybatı Üniversitesi araştırmacılarının ortak çalışmasıyla geliştirildi. Reaktif eriyik sızdırma adı verilen tamamen yeni bir üretim tekniğinden türetilen seramik kaplama, uygulandığı hava aracına süper güçlü ve oksidasyona karşı dayanıklı bir yapı kazandırıyor. Zirkonyum karbüre bir karbon-karbon bileşiğinin takviye edildiği yeni kaplama, mevcut seramiklere kıyasla ısı yalıtımında 12 kat daha etkili.

Çalışabilir hipersonik uçaklar halen uzak bir rüya olsa da seramik kaplama onları biraz daha erişebilir kılıyor. shiftdelete'in haberine göre hipersonik uçakların geliştirilmesiyle küresel seyahat süreleri yüzde 700’e kadar kısaltabilir ve dünyayı birkaç saat içinde dolaşmak mümkün hale gelecek