SanDisk'ten 200 GB'lık Rekor Bellek Kartı

DEPOLAMA sektörünün öncü markalarından biri olan SanDisk, Micro SDXC UHS-I standardındaki yeni bellek kartında tam 200 GB veriyi depolayarak, taşınabilir cihazlardaki depolama alanı sorununu tarihe karıştıracağının sinyallerini şimdiden vermiş oldu. SanDisk geçen sene de 128 GB kapasiteli Micro SDXC bellek kartını geliştirmiş ve satışa sunmuştu. Yeni modelin üç ay sonra ve 399 USD fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Olması gerektiği gibi saniyede 90 MB gibi üstün bir aktarım hızına sahip olan bellek kartı ile kullanıcılar sadece bir dakika içerisinde 1200 fotoğrafı başka bir kaynağa kopyalama şansı bulabiliyor.



Kaynak:akıllıdepo



