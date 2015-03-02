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SanDisk'ten 200 GB'lık Rekor Bellek Kartı

Mobil Dünya Kongresi tüm hızıyla sürüyor. Önemli tanıtımlardan biri de depolama alanında gerçekleşti

SanDisk'ten 200 GB'lık Rekor Bellek Kartı

Mobil Dünya Kongresi tüm hızıyla sürüyor. Önemli tanıtımlardan biri de depolama alanında gerçekleşti

02 Mart 2015 Pazartesi 12:11
SanDisk'ten 200 GB'lık Rekor Bellek Kartı
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DEPOLAMA sektörünün öncü markalarından biri olan SanDisk, Micro SDXC UHS-I standardındaki yeni bellek kartında tam 200 GB veriyi depolayarak, taşınabilir cihazlardaki depolama alanı sorununu tarihe karıştıracağının sinyallerini şimdiden vermiş oldu. SanDisk geçen sene de 128 GB kapasiteli Micro SDXC bellek kartını geliştirmiş ve satışa sunmuştu. Yeni modelin üç ay sonra ve 399 USD fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Olması gerektiği gibi saniyede 90 MB gibi üstün bir aktarım hızına sahip olan bellek kartı ile kullanıcılar sadece bir dakika içerisinde 1200 fotoğrafı başka bir kaynağa kopyalama şansı bulabiliyor.

Kaynak:akıllıdepo


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Son Güncelleme: 02.03.2015 11:15
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Sandisk 200 GbMicro SdxcBellek KartıDepolama
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