SanDisk'ten 200 GB'lık Rekor Bellek Kartı

02 Mart 2015 Pazartesi 12:11
DEPOLAMA sektörünün öncü markalarından biri olan SanDisk, Micro SDXC UHS-I standardındaki yeni bellek kartında tam 200 GB veriyi depolayarak, taşınabilir cihazlardaki depolama alanı sorununu tarihe karıştıracağının sinyallerini şimdiden vermiş oldu. SanDisk geçen sene de 128 GB kapasiteli Micro SDXC bellek kartını geliştirmiş ve satışa sunmuştu. Yeni modelin üç ay sonra ve 399 USD fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Olması gerektiği gibi saniyede 90 MB gibi üstün bir aktarım hızına sahip olan bellek kartı ile kullanıcılar sadece bir dakika içerisinde 1200 fotoğrafı başka bir kaynağa kopyalama şansı bulabiliyor.
Kaynak:akıllıdepo
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 02.03.2015 11:15