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Sanal gerçeklik deneyiminin çağ atlamasına çok az kaldı

Apple'ın yeni bir işlemci ve yeni bir işletim sistemi ile beraber geleceği konuşulan yeni cihazı, 2020'ye kadar raflarda olacak

Sanal gerçeklik deneyiminin çağ atlamasına çok az kaldı

Apple'ın yeni bir işlemci ve yeni bir işletim sistemi ile beraber geleceği konuşulan yeni cihazı, 2020'ye kadar raflarda olacak

12 Kasım 2017 Pazar 15:27
Sanal gerçeklik deneyiminin çağ atlamasına çok az kaldı
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APPLE'IN artırılmış gerçeklik gözlükleri, 2020 yılına kadar  Apple mağazalarında satışa sunulabilir.  Bloomberg'in haberine göre  Apple sadece yeni bir cihaz değil, aynı zamanda bu cihazda çalışması için rOS adlı yeni bir işletim sisteminin de planlarını yapıyor. Bu plan içerisinde,  Apple'ın cihaz için özel bir çip de dahil olmak üzere donanım üretmesi ve AR içeriği için tamamen yeni bir uygulama mağazası sunması da var.

EN BÜYÜK PROBLEM 'ESTETİK'

Apple'ın en büyük problemlerinden biri, cihazı genel tasarım çizgilerine uygun bir şekilde ince ve zarif bir şekle büründürmek olacak. Şu anda piyasa olan AR gözlüklerinin, iPhone X'in yanında kesinlikle göze batacak tasarımlara sahip oldukları bir gerçek.

SİRİ İLE BERABER ÇALIŞACAK

Apple pek çok farklı kontrol yöntemini test ediyor olsa da, cihazın  Microsoft'un HoloLens'ine benzer bir şekilde hareket komutlarını algılayacağı,  Apple'ın dijital asistanı Siri'nin ve bir akıllı telefon uygulamasının yardımı ile ses komutlarını kabul edeceği kesin gibi görünüyor.

İDDİALAR RESMİ TEDARİKÇİDEN

Tüm bu iddialar,  Apple tedarikçisi Catcher Technology'den geliyor.

Apple CEO'su  Tim Cook, AR hakkındaki düşüncelerini hiçbir zaman gizleme gereği duymadı. ARKit adımının ardından teknoloji devinin bir çeşit AR gözlüğü üretmeye başlaması zaten an meselesiydi. Ancak  Apple'ın endüstri içerisindeki konumu düşünülürse, tahmşnlerden de önce gelen bu açıklamanın heyecan yaratması çok da sürpriz değil

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