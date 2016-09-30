Samsung'un başı yine belada!

SAMSUNG'UN başı bu kez çamaşır makineleri ile belada. Samsung'dan yapılan açıklamada firmanın 2011 Mart ve 2016 Nisan tarihleri arasında ürettiği bazı çamaşır makineleri ile ilgili olarak CPSC ile "aktif olarak görüştüğü" kaydedildi.

NORMAL OLMAYAN TİTREŞİMLER SERGİLEDİ

Bir tüketici çamaşır makinesinin çalışırken parçalara ayrıldığı gerekçesiyle firma hakkında dava açmıştı. New Jersey eyaletinde de 3 tüketicinin dava açtığı ve mağdurları bir araya getirerek bir toplu dava açmayı hedeflediği kaydedildi.

Samsung söz konusu çamaşır makinelerinin birkaçının nevresim gibi büyük veya su geçirmeyen parçaların yıkanması sırasında normal olmayan titreşimler sergilediğini kaydetti. Firma sorunun sadece üstten yüklemeli bazı modellerle sınırlı olduğunu belirtti.

21 ŞİKAYET BAŞSVURUSU YAPILDI

Tüketicilerin çamaşır makinelerinin seri numaraları vasıtasıyla firmanın internet sitesinden kendi cihazlarının da bu sorundan etkilenip etkilenmediğini kontrol edebilecekleri bildirildi.

Toplamda kaç çamaşır makinesinin bu sorundan etkilendiği ve bu makinelerin hangi ülkelerde satışa çıkarıldığı şu an için kesin olarak bilinmiyor. ABC televizyonunun haberine göre CPSC’ye geçen yılın başından bu yana Samsung çamaşır makineleriyle ilgili benzer 21 şikayet başvurusu yapıldı.

Samsung birkaç hafta önce de satılan yaklaşık 2,5 milyon Galaxy Note 7'yi pil sorunları nedeniyle geri çağırmıştı.

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