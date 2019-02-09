Samsung yepyeni bir Galaxy Watch ile geliyor

AKILLI saat dendiğinde akla gelen birkaç isimden biri olmayı başaran Samsung, saatlerini her yıl yeniliyor. Bu kez şirket, yeni bir Galaxy Watch modeli üzerinde çalışıyor. Henüz yeni saatin hangi ismi taşıyacağı belli değil; ancak Galaxy Sport adını taşımayacağı kesinleşmiş durumda. Samsung, kendi geliştirdiği Exynos 9110 işlemciyi monte edeceği yeni saati Tizen 4.0.0.3 işletim sistemi kurulu olarak geliyor.

1.3 inç'lik ekranı olan yeni nesil Galaxy Watch 360x360 piksel çözünürlük sunuyor. Batarya kapasitesi söz konusu olduğunda ise yeni model saatin öncekine göre daha küçük bir batarya kullandığı dikkat çekiyor. Galaxy Watch'ta 300 mAh batarya bulunuyordu; bu modelde ise 230 mAh batarya yer alacak. Bu farkın gündelik kullanımda saati kullananları nasıl etkileyeceğini de pratikte görebileceğiz.

LTE teknolojisini de desteklemesi beklenen yeni Galaxy Watch, aynı zamanda NFC ve GPS teknolojilerini de kullanıyor olacak. Üzerinde hoparlör de yer alan saatte nabız ölçer de yer alıyor.

Yeni Galaxy Watch'ların 20 Şubat tarihinde Galaxy S10 serisi yeni telefonlara duyurulması bekleniyor.