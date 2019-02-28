Samsung yeni Galaxy A serisini duyurdu

SAMSUNG Galaxy A50 ve A30, içinde yaşıyormuş hissi veren bir izleme deneyimi, daha uzun ömürlü batarya performansı[1] ve dünyayı gördüğünüze yakın bir şekilde yakalamanızı sağlayan kamerası başta olmak üzere cihaz özelliklerinde önemli iyileştirmeler sunuyor.

Yeni Galaxy A Serisi, insanların anlık paylaşma ve izleme alışkanlıklarına hitap etmek için tasarlandı. Galaxy A50 ve A30’da anlık etkileşimlere ayak uydurabilecek güçlü donanımlar yer alıyor.



Tüketiciler, Galaxy A Serisi ile Samsung Health, Bixby ve daha birçok önemli hizmeti kullanarak Galaxy ekosistemini kesintisiz bir şekilde deneyimleme fırsatı bulabilecek.



Güncellenen Galaxy A Serisi, ilk iki modelin tanıtımıyla lanse ediliyor.



Galaxy A50



Galaxy A50, premium kamera özellikleri, uzun süre dayanan ve hızlı şarj edilebilen pili ve Sonsuz-U Tasarım ekranıyla dünyaya bağlı kalmanızı sağlıyor.



Galaxy A50, 3’lü arka kamera sistemi şu özellikleriyle öne çıkıyor:



Ultra Geniş Açılı Kamera ile dünyayı sınırsız yakalayın. ‘Akıllı düğme’ işleviyle desteklenen kameranız, şimdi Geniş Çekim Modu’nun ne zaman kullanılacağını tespit edebiliyor ve önerebiliyor.



25MP ana kamera, parlak gün ışığında canlı görüntüler çekebiliyor. Karanlıkta ise, yenilikçi objektif ışık algılayıp görüntü kirliliklerini azaltarak net çekimler yapabilmenize imkan veriyor.



Derinlik objektifiyle kombine edilen kamera, sunduğu Canlı Odak deneyimi ile tam olarak nereyi vurgulamak istediğinizi seçebilmenize olanak veriyor.



Akıllı Kamera özelliği ile, 20 sahneyi tanıyan ve optimize eden Görsel Zeka ve mükemmel portre çekimini kaçırmamanızı sağlayan Hata Tespit Etme özellikleriyle en iyi sahneleri çekmenize yardımcı oluyor.



Canlı Odak özelliğine sahip selfie kamerasıyla arka plan detaylarını incelikle bulanıklaştırıp portre fotoğrafınızı geliştirebiliyorsunuz.



Ekran içi parmak izi okuyucuya sahip A50; konforlu ince bir tasarım, düzgün yuvarlatılmış bir şekle sahip. Galaxy A50; Siyah, Beyaz ve Maviolmak üzere üç yeni renk seçeneğiyle sunuluyor.



Galaxy A30



Güçlü 4,000mAh, hızlı şarj edilebilen pili ile Galaxy A30, sürekli hareket halinde olan kullanıcılara hitap ediyor.



Oyun oynamak, aynı anda birden fazla görevi yerine getirmek ve gezinmek için ideal olan ve içindeymiş gibi bir deneyim sunan, köşeden köşeye 6.4” Super AMOLED Sonsuz-U Tasarım Ekran, hareket halindeyken hayatı doyasıya yaşamanızı ve anları kaçırmamanızı sağlıyor.



Daha kesintisiz mobil deneyim için yaratılan A30, Ultra Geniş açılı objektif de içeren ikili kamera sistemi gibi gelişmiş kamera özelliklerinin yanı sıra arkada yer alan parmak izi ile açılma ve güvenli erişim, ayrıca sezgisel Yüz Tanıma özellikleriyle sunuluyor.