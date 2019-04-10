Samsung telefonlara önemli güncelleme

SAMSUNG, Nisan ayı güvenlik güncellemelerinin odağında bu kez Galaxy A30 vardı. Birçok güvenlik sorununu ortadan kaldıran güncellemenin bazı önemli iyileştirmeler yaptığı da dikkat çekiyor. Özellikle Galaxy A30'a yüklenen güncellemeyle birlikte kulaklık ses kalitesindeki artış oldukça dikkat çekici.

Toplamda 424 MB'lık bir dosya boyutuna sahip olan yeni güncellemeyle ilgili dikkat çeken bir nokta ise ses kalitesiyle ilgili bir iyileştirmenin yapıldığına dair güncelleme notlarında herhangi bir bilgi yer almaması... Şimdilik Hindistan'da aktif hale geldiği için dünyanın geri kalanında söz konusu güncellemeyi indirmek en azından şimdilik mümkün görünmüyor.

Güncelleme içeriğinde düzeltilen yüksek riskli açıklar ve 15 farklı Samsung Açıklar ve Maruziyetler (SVE) maddesi bulunuyor. Bu maddelerden bir tanesi, Acil Durum modunda yer alıyordu ve cihaza erişim yetkisi olmayan kullanıcıların korunan özellikleri devre dışı bırakabilmesini sağlıyordu.