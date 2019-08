Samsung Galaxy Watch Active 2 tanıtıldı!

SAMSUNG, Galaxy Note 10 serisi telefonlarını yarın akşam gerçekleştireceği etkinlikte dünyaya duyurmaya hazırlanırken, yeni akıllı saati Galaxy Watch Active 2 için daha fazla beklemek istemedi ve duyurusunu hemen öncesinde yaptı. Galaxy Watch Active'in ilk sürümündeki tasarıma hayli benzerlik gösteren yeni saat, 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı büyüklükte geliyor. 40 mm olan saatin ekranı 1.2 inç, 44 mm olan model ise 1.4 inç'lik bir ekran büyüklüğüne sahip.

Super AMOLED ekranın kullanıldığı Galaxy Watch Active 2'nin ekranı da Gorilla Glass DX Plus cam teknolojisi sayesinde darbelere ve çiziklere karşı hayli dayanıklı bir yapıda. 40 mm'lik modelin ağırlğı 30 gramken, 44 mm olan modelin ağırlığı ise 36 gramı geçmiyor. Bileşeninde alüminyum ve paslanmaz çelik kullanılan Galaxy Watch Active 2, Bixby sanal asistanından faydalanıyor ve gerçek zamanlı antrenör kullanıcının her an yanı başında oluyor.



Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan ve NFC teknolojisini de destekleyen cihaz, aynı zamanda bünyesinde egzersiz programlarının takibini mümkün kılmak için GPS de bulunduruyor.