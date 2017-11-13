Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108860
ALTIN
159.357
DOLAR
3.8767
STERLİN
5.0855
EURO
4.5227
Play Store'da geniş çaplı temizlik!
Play Store'da geniş çaplı temizlik!
14 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
14 Kasım 2017 Antalya -...
Sigarayı bıraktıran 'Datça Macunu' nasıl kullanılır?
Sigarayı bıraktıran 'Datça Macunu' nasıl...
banner468

Samsung Galaxy S9 seri üretime girmeye hazırlanıyor

Galaxy Note 8’in tanıtılmasının ardından, artık gözler Samsung’un iPhone X’a yanıt vereceği Galaxy S9 ve S9+ modellerine çevrildi

Samsung Galaxy S9 seri üretime girmeye hazırlanıyor

Galaxy Note 8’in tanıtılmasının ardından, artık gözler Samsung’un iPhone X’a yanıt vereceği Galaxy S9 ve S9+ modellerine çevrildi

13 Kasım 2017 Pazartesi 16:40
Samsung Galaxy S9 seri üretime girmeye hazırlanıyor
banner404

SÖYLENTİLER önceki modellerde olduğu gibi yeni Galaxy akıllı telefonların da sırasıyla 5,77 ve 6,22 inç ekran boyutlarına sahip olacağına işaret ediyor
Önümüzdeki ay seri üretimine başlanacak olan akıllı telefonlarla ilgili en büyük muamma ise parmak izi sensörüne ne olacağı.

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone X’da parmak izi sensörünü kaldırarak Face ID isimli yüz tanıma sistemine geçmişti.
Samsung Galaxy S9 ne zaman çıkacak? Özellikleri, fiyatı ne olacak? iPhone X kopyası mı olacak?
Fakat bu telefon satışa sunulmadan önce ayyuka çıkan söylentiler, Apple’ın parmak izi okuyucusunu ekranın içerisine koyacağı yönündeydi.
Samsung Galaxy S9 ne zaman çıkacak? Özellikleri, fiyatı ne olacak? iPhone X kopyası mı olacak?
Samsung’un bu hamle karşısında parmak izi sensörünü ekranın içerisine ya da telefonun arka bölümüne yerleştireceği söylentileri konuşuluyordu.
Samsung’a yakın kaynaklardan Korea Herald’a göre, yeni Galaxy S9’larda parmak izi okuyucusu telefonun arka bölümünde yer alacak.
Samsung parmak izi okuyucusundan vazgeçmeyecek çünkü bu teknolojiyle çalışan sayısız servis ve platform söz konusu.
BGR kaynakları, Samsung’un bir sonraki amiral gemisi için gelişmiş bir yüz tanıma sistemi üzerinde çalıştığına işaret ediyor.
Güney Koreli teknoloji devinin yeni akıllı telefonlarının arka bölümünde radikal değişiklikler yapması bekleniyor. Konuya yakın kaynaklara göre, Galaxy Note 8’de kullanılan çift arka kamera yeni S9’larda da yer alacak.
Gelen haberlere göre, Galaxy S9’un 5,8 inç boyutundaki Super AMOLED ekranı 2.960 x 1.440 piksel (2K) çözünürlük sunacak.
Galaxy S9+’ın ise 6,2 inçlik bir ekrana ve aynı çözünürlüğe sahip olması bekleniyor.
Akıllı telefonlar güçlerini Qualcomm’un en yeni ileri seviye mobil işlemcisi Snapdragon 845’ten alacak. 
Samsung, bölgelere göre değişiklik gösteren işlemci geleneğini bu cihazlarda da sürdürecek. Yeni Galaxy S9’lar kimi ülkelerde Samsung tarafından geliştirilen Exynos 9810 işlemciyle çalışacak.
Galaxy S9 ve S9+’ın 2018 yılının mart ayında satışa sunulması bekleniyor.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Galaxy S9SamsungSeri üretim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Play Store'da geniş çaplı temizlik!
Play Store'da geniş çaplı temizlik!
Sanal gerçeklik deneyiminin çağ atlamasına çok az kaldı
Sanal gerçeklik deneyiminin çağ atlamasına çok az kaldı
Televizyonlarda Nano Cell teknolojisi devrimi!
Televizyonlarda Nano Cell teknolojisi devrimi!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim