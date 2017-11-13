Samsung Galaxy S9 seri üretime girmeye hazırlanıyor

SÖYLENTİLER önceki modellerde olduğu gibi yeni Galaxy akıllı telefonların da sırasıyla 5,77 ve 6,22 inç ekran boyutlarına sahip olacağına işaret ediyor

Önümüzdeki ay seri üretimine başlanacak olan akıllı telefonlarla ilgili en büyük muamma ise parmak izi sensörüne ne olacağı.

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone X’da parmak izi sensörünü kaldırarak Face ID isimli yüz tanıma sistemine geçmişti.

Samsung Galaxy S9 ne zaman çıkacak? Özellikleri, fiyatı ne olacak? iPhone X kopyası mı olacak?

Fakat bu telefon satışa sunulmadan önce ayyuka çıkan söylentiler, Apple’ın parmak izi okuyucusunu ekranın içerisine koyacağı yönündeydi.

Samsung Galaxy S9 ne zaman çıkacak? Özellikleri, fiyatı ne olacak? iPhone X kopyası mı olacak?

Samsung’un bu hamle karşısında parmak izi sensörünü ekranın içerisine ya da telefonun arka bölümüne yerleştireceği söylentileri konuşuluyordu.

Samsung’a yakın kaynaklardan Korea Herald’a göre, yeni Galaxy S9’larda parmak izi okuyucusu telefonun arka bölümünde yer alacak.

Samsung parmak izi okuyucusundan vazgeçmeyecek çünkü bu teknolojiyle çalışan sayısız servis ve platform söz konusu.

BGR kaynakları, Samsung’un bir sonraki amiral gemisi için gelişmiş bir yüz tanıma sistemi üzerinde çalıştığına işaret ediyor.

Güney Koreli teknoloji devinin yeni akıllı telefonlarının arka bölümünde radikal değişiklikler yapması bekleniyor. Konuya yakın kaynaklara göre, Galaxy Note 8’de kullanılan çift arka kamera yeni S9’larda da yer alacak.

Gelen haberlere göre, Galaxy S9’un 5,8 inç boyutundaki Super AMOLED ekranı 2.960 x 1.440 piksel (2K) çözünürlük sunacak.

Galaxy S9+’ın ise 6,2 inçlik bir ekrana ve aynı çözünürlüğe sahip olması bekleniyor.

Akıllı telefonlar güçlerini Qualcomm’un en yeni ileri seviye mobil işlemcisi Snapdragon 845’ten alacak.

Samsung, bölgelere göre değişiklik gösteren işlemci geleneğini bu cihazlarda da sürdürecek. Yeni Galaxy S9’lar kimi ülkelerde Samsung tarafından geliştirilen Exynos 9810 işlemciyle çalışacak.

Galaxy S9 ve S9+’ın 2018 yılının mart ayında satışa sunulması bekleniyor.

