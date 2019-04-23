Samsung Galaxy Fold gecikecek!

GÜNEY Kore merkezli teknoloji devi Samsung katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold'un piyasaya çıkış tarihini erteledi. Şirketten yapılan açıklamada, geri bildirimleri değerlendirmek ve daha fazla test yapmak için piyasa çıkış tarihinin ertelendiği belirtildi.

Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un, 26 Nisan Cuma günü ABD'de piyasaya çıkması bekleniyordu.

Ancak Samsung'un tanıttığı dünyanın ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un ekranının kırıldığı iddiaları, piyasaya çıkış tarihinin ertelenmesine neden oldu.

Şirketten yapılan açıklamada "Geri bildirimleri tam değerlendirmek ve daha fazla deneme yapmak üzere Galaxy Fold'un piyasaya sürümünü ertelemeye karar verdik. Önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkış tarihini duyurmayı planlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.