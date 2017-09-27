Sakın Twitter’da “sivrisineği öldürmek istiyorum” yazmayın!

SİVRİSİNEKLER yaz aylarında sinir bozucu durumlar ortaya çıkarabiliyor. Japon bir Twitter kullanıcısı kendisini rahatsız eden sivrisineği öldürdükten sonra fotoğrafını çekti ve Kendi halimde televizyon izleyerek dinlenmeye çalışırken ne diye gelip beni ısırırsın? Geber! (Gerçi öldün zaten) yazdı.

HESABI KAPATILDI!

Kullanıcı daha sonra Twitter’dan hesabının kalıcı olarak kapatıldığı ve tekrar aktifleştirilemeyeceğini bildiren bir e-posta aldı: Twitter’ı kullandığınız için teşekkür ederiz. Hesabınız, tehdit içeren mesajlar gönderildiği gerekçesiyle askıya alınmıştır. Twitter’ın kullanım koşullarına göre tehdit içerikli tweet’lere izin verilmemektedir. Bu hesap tekrar aktifleştirilemez. Anlayışınız için teşekkür ederiz.