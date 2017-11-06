Sahte Whatsapp 1 milyondan fazla indirildi

CUMA günü Reddit kullanıcıları tarafından popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ın ismini kullanarak Play Store’da yayınlanan korsan bir uygulama tespit edildi. İşin ilginç yanı ise sahte uygulama 1 milyondan fazla kişi tarafından indirilmişti.

Sahte geliştiricinin bulduğu bir açıktan faydalanarak gerçek Whatsapp uygulamasında bulunan orijinal geliştiricinin adını da kopyaladı. Kendi uygulamasına WhatsApp Inc. Tarafından geliştirilmiş gibi göstererek yaptığı uygulamadaki reklamlar üzerinden para kazanmayı hedeflemişti.



Google’ın aslında sahte uygulamalara karşı bir güvenlik önlemi bulunuyor. Sahte girişimci de Google’ın bu güvenlik önlemlerini bildiği için gerçek uygulama geliştiricisinin ismini kullandı.



1 milyon kişi tarafından indirilen sahte WhatsApp uygulaması Google Play Store’dan kaldırıldı. Daha önce belirttiğimiz gibi uygulama kişisel verileri çalmak için değil para kazanmak için geliştirilmiş. Buna benzer bir olayda da sahte Facebook uygulaması 10 milyon defa indirilmiş.