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Sahte Whatsapp 1 milyondan fazla indirildi
Sahte Whatsapp 1 milyondan fazla...
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Sahte Whatsapp 1 milyondan fazla indirildi

Google Play Store’daki sahte Whatsapp uygulaması bir milyondan fazla indirildi. Uygulamanın kişisel verileri çalmadığı farklı bir amaç için kullanıldığı öğrenildi

Sahte Whatsapp 1 milyondan fazla indirildi

Google Play Store’daki sahte Whatsapp uygulaması bir milyondan fazla indirildi. Uygulamanın kişisel verileri çalmadığı farklı bir amaç için kullanıldığı öğrenildi

06 Kasım 2017 Pazartesi 10:51
Sahte Whatsapp 1 milyondan fazla indirildi
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CUMA günü Reddit kullanıcıları tarafından popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ın ismini kullanarak Play Store’da yayınlanan korsan bir uygulama tespit edildi. İşin ilginç yanı ise sahte uygulama 1 milyondan fazla kişi tarafından indirilmişti.
Sahte geliştiricinin bulduğu bir açıktan faydalanarak gerçek Whatsapp uygulamasında bulunan orijinal geliştiricinin adını da kopyaladı. Kendi uygulamasına WhatsApp Inc. Tarafından geliştirilmiş gibi göstererek yaptığı uygulamadaki reklamlar üzerinden para kazanmayı hedeflemişti.
 
Google’ın aslında sahte uygulamalara karşı bir güvenlik önlemi bulunuyor. Sahte girişimci de Google’ın bu güvenlik önlemlerini bildiği için gerçek uygulama geliştiricisinin ismini kullandı.
 
1 milyon kişi tarafından indirilen sahte WhatsApp uygulaması Google Play Store’dan kaldırıldı. Daha önce belirttiğimiz gibi uygulama kişisel verileri çalmak için değil para kazanmak için geliştirilmiş. Buna benzer bir olayda da sahte Facebook uygulaması 10 milyon defa indirilmiş.

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