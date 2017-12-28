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Sadece ses ile HDD hacklemek mümkün!

İsrail‘deki Ben Gurion Devlet Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği teknikle sabit disk sesi veri hırsızlığına yeterli olabilicek bir yöntem. Böylelikle DiskFiltration metodunu kullanmak isteyen hackerlar sabit diskinizdeki verilere müdehale edebilir

Sadece ses ile HDD hacklemek mümkün!

İsrail‘deki Ben Gurion Devlet Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği teknikle sabit disk sesi veri hırsızlığına yeterli olabilicek bir yöntem. Böylelikle DiskFiltration metodunu kullanmak isteyen hackerlar sabit diskinizdeki verilere müdehale edebilir

28 Aralık 2017 Perşembe 15:09
Sadece ses ile HDD hacklemek mümkün!
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SON kullanıcı için SSD kullanımı her geçen gün artsa da sabit disk kullanan kesimin de ciddi bir ekosistem oluşturduğu gerçek. Özellikle sunucu bilgisayarlarında ve kurumsal çözümlerde kullanılan basit istemcilerde kullanılan sabit diskler anlık dahi olsa önemli verilere sahip olabiliyorlar. Hal böyle olunca ufak bir güvenlik açığı koskoca şirket için bir kaos nedeni olabiliyor. 

45 Dakikada 1 Kilobayt 
DiskFiltration da kaosa neden olabilecek yöntemlerden biri; ses ile veri hırsızlığı yapmak saçma gibi görünen ancak stratejik işlevleri olan bir metod. Zira bu yöntem 45 dakika çalıştırıldığında sadece 1 kilobayt veriye ulaşabiliyor.
İlk bakışta bu rakam günümüz teknolojisi için komik görünse de bir sistemin güvenlik anahtarını devredışı bırakmak için yeterli bir boyut

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IsrailBen Gurion Devlet ÜniversitesiDiskFiltrationHDDHacker
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