Sadece ses ile HDD hacklemek mümkün!

SON kullanıcı için SSD kullanımı her geçen gün artsa da sabit disk kullanan kesimin de ciddi bir ekosistem oluşturduğu gerçek. Özellikle sunucu bilgisayarlarında ve kurumsal çözümlerde kullanılan basit istemcilerde kullanılan sabit diskler anlık dahi olsa önemli verilere sahip olabiliyorlar. Hal böyle olunca ufak bir güvenlik açığı koskoca şirket için bir kaos nedeni olabiliyor.

45 Dakikada 1 Kilobayt

DiskFiltration da kaosa neden olabilecek yöntemlerden biri; ses ile veri hırsızlığı yapmak saçma gibi görünen ancak stratejik işlevleri olan bir metod. Zira bu yöntem 45 dakika çalıştırıldığında sadece 1 kilobayt veriye ulaşabiliyor.

İlk bakışta bu rakam günümüz teknolojisi için komik görünse de bir sistemin güvenlik anahtarını devredışı bırakmak için yeterli bir boyut