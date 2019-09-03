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RTÜK'ten Netflix açıklaması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix, Blu TV, Puhu TV, Turkcell, Vodafone, Digitürk, Tivibu gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu alındığını açıkladı.

TEKNOLOJİ 03.09.2019, 14:03 Melike Temir
RTÜK'ten Netflix açıklaması
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RADYO ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin NETFLIX, BLU TV, PUHU TV, TURKCELL, VODAFONE, DIGITURK, TİVİBU gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık. Hayırlı olsun." dedi. 

#RTÜK Başkanı #Ebubekir Şahin #Netflix
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