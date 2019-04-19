PUBG için en karanlık gece başlıyor!

TAMAMIYLA yeni bir oyun tipi olan En Karanlık Gece’de, oyuncuların zombi düşman dalgalarını bir gece boyunca savuşturarak hayatta kalmak için savaşmaları gerekiyor. Oyuncular üç sisli gecenin her birindeki zombi akınlarıyla karşılaşmak için haritaya paraşütle inmek yerine, haritadaki rastgele noktalara yerleştirilecek. Bu sefer, oyunda “Tavuk yemeği” kazanılmayacak ve oyuncular gerektiğinde birlik oluşturarak, birbirlerine yardımcı olabilecekler.

Tencent Games, PUBG Corporation ve Capcom, 2018’in sonunda birlikte çalışarak Resident Evil 2 içeriklerini PUBG MOBILE’a korkutucu Survive Till Dawn moduyla taşıdı. Oyunun 0.12.0 güncellemesi, bu modu yeni silahlar, zıplayan zombiler, zombi köpekler, oynanış düzeltmeleri ve daha fazlasını ekleyerek yenileniyor.



0.12.0 sürüm güncellemesinin tüm detayları şu şekilde:



En Karanlık Gece – Oyuncular tek tek ya da takımlar hâlinde bir gece boyu süren ölümden dönenlerin istilası ve zehirli gazlara, gündoğumunda bunların ortadan kalkmasına kadar dayanmaya çalışacak. Bu yeni mod, her oyuncu için pasif bir yeteneği de beraberinde getiriyor. Bu yetenekleri anlamak, bu uzun gecede hayatta kalmak için büyük önem taşıyacak.



Survive Till Dawn 2 –PUBG MOBILE x Resident Evil 2 hayatta kalma modu, dehşet verici hortlaklar ve daha önce görülmemiş balistik silahlarla, öncülünden daha kâbus bir oynanış ile yenilendi.



- Ses bombaları zombileri de etkileyecek

- Düşmanları dondurmak ve hareket hızlarını düşürmek için Sıvı Nitrojen El Bombaları eklendi

- Zıplayan zombiler ve zombi köpekler eklendi

- Bazı zombiler artık alçak duvarlara ve tavanlara çıkabilecek

- RPG-7 ve Jungle Style şarjörleri eklendi

- Alev makineleri artık daha fazla zarar verecek

- M134 tutuşu iyileştirildi

- Oyuncular kazanacakları ‘ek’lerle belirli özelliklere erişecek

- Zombiler, artık ateşli silahlarla vurulduktan sonra daha yavaş hareket edecek

- Default ve Classic ses paketlerine Survive Till Dawn hızlı sohbet mesajları eklendi

- Günlük görevler artık Survive Till Dawn içerisinde tamamlanabilecek



İzleyici Modu – Oyuncular arkadaşlarının, ekip ya da klan üyelerinin maçlarını canlı olarak izleyebilecekler.



Hedef Göstergesi Değişiklikleri – Kırmızı nokta, holografik, 2x dürbün ve 3x dürbünler farklı renklerde olabileceği gibi, kırmızı noktalı hedef göstergesinin de farklı biçimleri seçilebilecek.



Alanlar’a Popülarite eklendi – Oyuncular artık birbirlerine desteklerini beğenerek, 400 sinerji ve üzerine sahip arkadaşlarla ortak olarak gösterebilecekler. Ortaklar, birbirlerinin Alanlarında görülebilecek.



Etkinlik modunun yerine EvoGround geldi – Survive Till Dawn artık bu

