PlayStation'da para iade dönemi

SONY geçtiğimiz günlerde üçüncü taraf perakendecilerinin dijital indirim kodu satmasını yasaklamıştı. Beraberinde ise PlayStation Store üzerinden yapılan alışverişler geri ödeme politikasının kabul edildiği haberi geldi.

Şirket, üçüncü taraf perakendecilere uygulanan yasakla birlikte kullanıcıların dışarıdan uygun fiyata oyun alıp PlayStation Store üzerinde iade etmesini engelliyor. İade uygulamasından yalnızca PS Plus ve PS Now kullanıcıları yararlanabilecek.

Ön siparişini verdiğiniz içeriğin geri ödemesini almak içinse 14 günlük süreniz bulunuyor. Eğer içeriği indirdiyseniz veya oynadıysanız söz konusu iadeden yararlanamıyorsunuz. Şu anlık yalnızca ABD'deki PSN kullanıcılarının yararlanabildiği uygulamadan yakında diğer ülkelerde faydalanabilecek.