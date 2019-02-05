Playstation 5'ten bomba özellik

PLAYSTATİON 5 için düğmeye basan Sony, gelecek yıl yeni oyun konsolunu karşımıza çıkaracak. Hakkında bugüne dek pek çok sızıntı yapılan PS5'le ilgili en çok tartışılan konulardan biri yeni konsolun geriye dönük uyumlu olup olmayacağıydı. Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre PS5; PS4, PS 3 ve hatta PS2 desteğine dahi sahip olacak.

Ancak geriye dönük uyumluluğun nasıl sağlanacağı henüz detaylandırılmış değil ve bir süre daha beklememiz gerekecek. Diğer yandan PS5'le ilgili henüz bilinen pek bir şey de yok. Bu oyun konsolunun AMD'nin Navi mimarisine dayanan 8 çekirdekli Ryzen işlemci ve özel bir GPU kullanacağı söyleniyor, hepsi bu. Cihazın 500 dolar civarında bir fiyat etiketinin olacağı da gelen bilgiler arasında.