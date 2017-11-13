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Play Store'da geniş çaplı temizlik!

Google, Play Store'dan binlerce uygulamayı silmeye hazırlanıyor.

Play Store'da geniş çaplı temizlik!

Google, Play Store'dan binlerce uygulamayı silmeye hazırlanıyor.

13 Kasım 2017 Pazartesi 18:05
Play Store'da geniş çaplı temizlik!
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GOOGLE, son dönemde Android'in uygulama mağazasında yaptığı temizlikler ile gündeme geliyor. Zamanında App Store ile rakamsal açıdan yarışmak için önüne gelen uygulamayı onaylayan Google, kullanıcılarının bilinçlenmesinin ardından Play Store'daki zararlı ve kalitesiz uygulamaları yavaş yavaş silmeye başladı.
Google, şimdilerde ise geniş çaplı bir temizlik için kolları sıvamış durumda. Google'ın "İzin politikası ve önemli bilgilendirme gereksinimleri"ni karşılamayan uygulamalar Play Store'dan çok yakında otomatik bir şekilde kaldırılacak. Özel bir API kullanan geliştiriciler, uygulamalarını amaçları dışında kullanabiliyordu. Sisteme bile direkt olarak müdahale edebilen bu tip uygulamaların geç de olsa Play Store'daki macerası sona erecek.
 
Örneğin; LastPass, Takser ve Network Monitor Mini gibi popüler uygulamalar farklı API'lar ile sisteme faydalı olacak şekilde müdahale edebiliyordu. Ancak bu uygulamalar Android'in API eksikliğinden dolayı farklı yollardan sistem ile etkileşime geçiyordu. Google, artık bu API'ların mevcut olduğunu ve gizlilik politikasına uymalarını gerektiğini söylüyor.
Bu tip topun ağzında olan uygulamalar 'android.permission.BIND_ACCESSIBILITY_SERVICE' kullanıp kullanmadığını Google'a açıklamak zorunda. Geliştiricilere 30 gün süre veren Google, uygulamaların güncellenmemesi durumunda uygulamaları Play Store'dan kaldıracak.

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Anahtar Kelimeler:
GooglePlay StoreTemizlik
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