PES 2020 şimdi de telefonlara giriyor

KONAMİ'NİN yeni duyurusuna göre PES hayranları, eFootball PES 2020'nin mobil sürümü için çok uzun bir süre beklemek zorunda kalmayacaklar. Ekim ayında yayımlanacağı belirtilen mobil sürüm, PC ve konsol sürümleri için zaten duyurulmuş olan özelliklerin pek çoğunu taşıyacak. Yetenekli oyuncular, rakiplerinin arasından sıyrılmalarını sağlayacak olan gelişmiş teknik Finesse Dribble'ı kullanabilecekler.

PC ve konsollar için demosu yayınlanmış olan PES 2020 ile Konami, FC Barcelona ve Arsenal ortaklıklarını yeniledi. Ayrıca oyun, Machester United, Almanya şampiyonu FC Bayern München ve İtalya şampiyonu Juventus gibi takımları da özel olarak lisansladı. Bunların yanı sıra Konami, PES 2020'nin daha gerçekçi savunma yapay zekası içereceğinin de sözünü vermiş durumda.



Futbol oyunları söz konusu olduğunda, Pro Evolution Soccer'ın satış konusunda halen FIFA'nın arkasında kaldığı söylenebilir. Ancak oyunun, EA'in oyununa göre daha iyi olduğunu savunan adanmış bir hayran kitlesi bulunuyor. Tarafsız olarak bakıldığında da bazı durumlarda PES'in FIFA'dan daha gerçekçi bir oyun sunduğu rahatlıkla söylenebilir. Yine de Konami'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lisansı haklarını geçtiğimiz yıl rakibine kaybetmesi, marka için büyük bir darbe olmuştu.

