P30 ve P30 Pro sahipleri dikkat!

Huawei, müşteri odaklılığını sürekli olarak geliştiriyor. Tüketicilerini tanıyan ve beklentilerini bilen Huawei, yeni bir hizmet paketi olan Huawei Cares'i tanıttı. Paket, bir telefon satın aldıktan sonra ilk iki yıl boyunca kullanıcıların en büyük endişelerinin ücretsiz olarak ele alınmasını sağlayacak.

Huawei IPSOS araştırma şirketi ile birlikte çalışarak, cep telefonu sahibi kullanıcıların en çok endişe duydukları veya başlarına gelmesi en muhtemel senaryoları belirledi. Araştırma, 2019 yılı Haziran ayında Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinav ülkeleri kapsamında, 18-55 yaş arası kullanıcılar üzerinde online anket yöntemiyle gerçekleştirildi.

