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Öğrenmeyi hızlandıran saç bandı
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Öğrenmeyi hızlandıran saç bandı

ABD İleri Savunma Araştırma Projeleri Kurumu DARPA da kullanıldığında öğrenmeyi hızlandıran bir saç bandı geliştirdi

Öğrenmeyi hızlandıran saç bandı

ABD İleri Savunma Araştırma Projeleri Kurumu DARPA da kullanıldığında öğrenmeyi hızlandıran bir saç bandı geliştirdi

25 Ekim 2017 Çarşamba 09:36
Öğrenmeyi hızlandıran saç bandı
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ABD İleri Savunma Araştırma Projeleri Kurumu DARPA da kullanıldığında öğrenmeyi hızlandıran bir saç bandı geliştirdi. Kanada McGill Üniversitesi ve HRL Laboratuvarı’nın da geliştirilmesine katkıda bulunduğu cihaz başa takılan bir bant şeklinde tasarlandı. Başa takıldığında beynin bilişsel aktiviteleri ve hafızayı kontrol eden prefrontal korteks denilen kısmına bir akım gönderiyor. Gönderilen bu akım bu bölgedeki beyin hücreleri arasındaki bağlantıyı güçlendiriyor ve öğrenme kapasitesini yüzde 40 oranında artırıyor. Şu an ABD Gıda ve İlaç Kurumu’nun onayını bekleyen cihaz 2022 yılında yaygın olarak kullanılabilir. 

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ABDABD İleri Savunma Araştırma Projeleri KurumuDARPAABD Gıda Ve İlaç Kurumu
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