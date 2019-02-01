O özellikler sızdırıldı!

APPLE, iOS 12 güncellemesiyle, arayüz geliştirmelerinin yerine iPhone ve iPad’lerin performansını en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemişti. Yeni yayınlanan bir rapora göre Apple, iOS 13 ile birlikte yeni işlevsel özellikleri kullanıma sunacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC 2019 etkinliğiyle tanıtılacak olan yeni iOS sürümü karanlık mod özelliğiyle geliyor. Özellikle iPhone kullanıcılarının uzun süredir beklediği bu özellik, cihazların gece kullanımını daha verimli hale getirecek. iOS 13 ile gelecek olan yenilikler gece moduyla sınırlı değil.

Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni iOS güncellemesinde CarPlay uygulaması da büyük oranda iyileştirilecek. Böylece, CarPlay uygulaması daha stabil olacak. Apple’ın bu uygulamaya bazı işlevsel özellikler kazandırması bekleniyor.