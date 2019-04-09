O bildirim artık çıkmayacak!

ABD'li işletim sistemi üreticisi Microsoft, Windows 10'a getirilen yeni güncellemeyle bilgisayarlara takılan harici belleklerin "Güvenli Çıkart" komutu verilmeden çıkarılabileceğini belirtti.

O bildirim artık çıkmayacak!
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TEKNOLOJİ haberleri sitesi The Verge'de yer alan habere göre  Microsoft, Windows 10 ile ilgili internetteki destek sayfasında yayımladığı  makalede, işletim sisteminin 1809 versiyonundaki güncellemelerde harici bellekler  için "Hızlı Çıkart" özelliğinin getirildiğini bildirdi. Bu güncellemeyle bilgisayarlara takılan harici bellekler "Güvenli  Çıkart" komutu verilmeden çıkarılabilecek. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarları kullananların büyük  bölümü zaten "Güvenli Çıkart" komutuna başvurmadan harici belleklerini  bilgisayarlarından çıkarıyordu. Şirket 2009 yılında piyasaya sürülen Windows  7'den bu yana işletim sistemlerinde doğrudan çıkarma durumunda harici bellekteki  verilerin zarar görmemesi için önlemler alıyordu. Yeni güncelleme, kullanıcıların  yaygın başvurduğu eylemi işletim sisteminin işlevi haline getirmiş oldu.

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