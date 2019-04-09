O bildirim artık çıkmayacak!

TEKNOLOJİ haberleri sitesi The Verge'de yer alan habere göre Microsoft, Windows 10 ile ilgili internetteki destek sayfasında yayımladığı makalede, işletim sisteminin 1809 versiyonundaki güncellemelerde harici bellekler için "Hızlı Çıkart" özelliğinin getirildiğini bildirdi. Bu güncellemeyle bilgisayarlara takılan harici bellekler "Güvenli Çıkart" komutu verilmeden çıkarılabilecek. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarları kullananların büyük bölümü zaten "Güvenli Çıkart" komutuna başvurmadan harici belleklerini bilgisayarlarından çıkarıyordu. Şirket 2009 yılında piyasaya sürülen Windows 7'den bu yana işletim sistemlerinde doğrudan çıkarma durumunda harici bellekteki verilerin zarar görmemesi için önlemler alıyordu. Yeni güncelleme, kullanıcıların yaygın başvurduğu eylemi işletim sisteminin işlevi haline getirmiş oldu.