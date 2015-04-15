Nokia bugünden itibaren resmen...

15 Nisan 2015 Çarşamba 13:06
FİNLANDİYALI telekomünikasyon altyapısı ekipmanı üreticisi Nokia, Fransız rakibi Alcatel-Lucent'ı hisse takası yöntemiyle satın almak için anlaşma sağladı.
Anlaşmaya göre satın alma sonrası oluşacak şirkette Alcatel yatırımcılarının yüzde 33.5, Nokia yatırımcılarının yüzde 66.5 payı olacak.
Alcatel'e yaklaşık 15.6 milyar euro piyasa değeri biçen anlaşmanın şirketlerin yaptığı açıklamaya göre gelecek yılın ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor.
Satın alma sonrasında sektör lideri İsveçli Ericsson ile daha sıkı rekabet edebilecek bir şirket oluşacak. Bernstein Research raporuna göre yeni şirketin küresel telsiz iletişim sektöründe yüzde 35 payı olacak. Sektörde Ericsson'un yüzde 40, Çinli Huawei'nin yüzde 20 payı bulunuyor.
Reuters
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Son Güncelleme: 15.04.2015 12:08