Nokia 8 Türkiye'ye rekor fiyatla geliyor

BİR dönemin efsane telefon markası Nokia , HMD Global bünyesine geçtikten sonra Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar üretmeye başlamıştı. Bu doğrultuda üretilen ilk telefonlar Nokia 3, 5 ve 6 ekonomik fiyatıyla da beğeni toplamıştı. Giriş ve orta segmentte konumlandırılan telefonların Türkiye satış fiyatı şu şekilde: Nokia 3 - 949 TL Nokia 5 - 1.149 TL Nokia 6 - 1.349 TL

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