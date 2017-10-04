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Nokia 8 Türkiye'ye rekor fiyatla geliyor
Nokia 8 Türkiye'ye rekor fiyatla...
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Nokia 8 Türkiye'ye rekor fiyatla geliyor

Nokia'nın yeni amiral gemisi Nokia 8'in Türkiye lansmanı yapıldı ve telefonun ülkemizde satılacağı fiyat belli oldu. Sahip olduğu üst düzey teknik özelliklerle dikkat çeken Nokia 8, beklenenin üstünde fiyat etiketiyle geliyor

Nokia 8 Türkiye'ye rekor fiyatla geliyor

Nokia'nın yeni amiral gemisi Nokia 8'in Türkiye lansmanı yapıldı ve telefonun ülkemizde satılacağı fiyat belli oldu. Sahip olduğu üst düzey teknik özelliklerle dikkat çeken Nokia 8, beklenenin üstünde fiyat etiketiyle geliyor

04 Ekim 2017 Çarşamba 13:39
Nokia 8 Türkiye'ye rekor fiyatla geliyor
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BİR dönemin efsane telefon markası Nokia, HMD Global bünyesine geçtikten sonra Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar üretmeye başlamıştı. Bu doğrultuda üretilen ilk telefonlar Nokia 3, 5 ve 6 ekonomik fiyatıyla da beğeni toplamıştı. Giriş ve orta segmentte konumlandırılan telefonların Türkiye satış fiyatı şu şekilde:
  
Nokia 3 - 949 TL
 
Nokia 5 - 1.149 TL
 
Nokia 6 - 1.349 TL
 

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Anahtar Kelimeler:
NokiaLansman
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