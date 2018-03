Nokia 8'in görüntüleri ortaya çıktı!

NOKİA 8 ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Bu yılın en çok merakla beklenen amiral gemilerinden biri olacak olan Nokia 8 çift Zeiss lensi ilk defa görüntülendi.Yakın zaman içerisinde tanıtılacak olan Nokia 8, Venture Beat tarafından sızdırıldı. Sızdırılan görüntülerde telefonun arka ve ön yüzünü görmekteyiz.Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6'nın ardından Nokia 8 ile kullanıcıların gönlünde taht kurmayı hedefleyen dev firma, yeni telefonuyla oldukça iddialı bir çıkışa hazırlanıyor.Sızdırılan görüntüleri incelediğimiz de ise, telefonun sağ ve sol çerçevelerinin ince olduğunu, ancak alt ve üst çerçevelerinin günümüz modasını yansıtmadığına şahit olmaktayız.Zeiss ile kamera konusunda anlaşma sağlayan HMD Global, yeni amiral gemisinde her biri 13 MP değerinde çift arka kamera ile geleceğini önceden ortaya çıkan haberlerle siz değerli okurlarımıza aktarmıştık.Şimdi ise sızdırılan görüntülerde bu çift lensi görmekteyiz. Her konuda kullanıcılara kaliteli bir deneyim sunacak olan Nokia, üst segment kullanıcılarına verdikleri paranın hakkını vereceğini vaat etmekte.Android telefonları ile her geçen gün konuşulmaya devam eden Nokia yeni telefonu Nokia 8'de, Snapdragon 835 işlemcisi ve 5.3 inçlik 1440 x 2560 piksellik bir ekran bulunduracak.6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına da sahip olacak olan amiral gemisi, 31 Ağustos'ta tanıtılması bekleniyor. 600 dolarlık bir fiyat etiketiyle rakipleri arasında dikkat çekecek olan yeni telefon, merakla beklenmeye devam ediliyor.