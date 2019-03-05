Netflix üyelik ücretlerine zam geldi

NETFLİX Türkiye, Ortadoğu ve Afrika İletişim Müdürü Artanç Savaş, platformun Türkiye projeleriyle ilgili olarak gelen soruları yanıtladı. Savaş, "Türk izleyicisinin davranışlarına ilişkin istatistikler paylaşabilir misiniz?" sorusunu "Türkiye'deki içerik izleme trendleri diğer ülkelerle büyük benzerlik gösteriyor. Çünkü iyi hikayeler doğru şekilde anlatıldıklarında, coğrafi sınırların ötesine geçerek dünyanın her yanındaki izleyicilere ulaşabiliyor. Türkiye'den çıkan Hakan: Muhafız, İspanyol yapımı La Casa de Papel, Alman dizisi Dark, Hindistan dizisi Sacred Games veya ABD'den çıkan Stranger Things'in elde ettiği global başarı bunun bir göstergesi" diye yanıtladı. Savaş şöyle devam etti:

‘OTOBÜSTE İZLEMEDE DÜNYA BİRİNCİSİYİZ'

"Diğer yandan Türkiye'deki üyelerimizin izleme alışkanlıklarına dair ilginç verilere sahibiz. Örneğin üyelerimizin yüzde 77'si yalnızca evde değil toplu taşımada veya seyahat halindeyken de Netflix izlediğini söylüyor. En çok Netflix izlediğimiz toplu taşıma aracı otobüs, hatta bu alanda dünyada birinciyiz. Seyahat öncesi Netflix yapımlarını mobil cihazlarına indirerek uçaktayken en sevdikleri yapımları izleyen üyelerimizin sayısı da hızla artıyor. Hatta üyelerimizin yüzde 7'si tuvaletteyken bile sevdikleri Netflix yapımlarını izlemekten vazgeçmiyor."

‘GELENEKSEL TV AKIŞINDAN FARKLI BİR YAYIN VAR'

"Dünya genelinde yaptığımız başka bir araştırmadaysa, diledikleri zaman diledikleri yapımı izleme imkanı yakalayan üyelerimizin geleneksel televizyon kanallarının yayın akışından çok daha farklı içerikleri tercih ettiğini gözlemledik. Örneğin üyelerimiz uyanır uyanmaz sabah haberleri yerine komedi izlemeyi tercih ediyor. Öğlen kuşağındaki programların yerini ise drama dizileri alıyor. Akşam saatlerinde en çok korku/gerilim yapımları izlenirken, gece yatmadan önce ise yine komedi programları tercih ediliyor. Global ölçekteki bu trendlerin yansımalarını Türkiye'de de görüyoruz." Mumay'ın devamında yönelttiği sorular ve Savaş'ın verdiği yanıtlar şöyle:

- Geçtiğimiz aylarda Netflix'in ABD'deki ücretlerine bir zam yaptı. Türkiye'de ucuz bir fiyat politikası var gibi duruyor şu anda. Üyelik ücretlerine zam yapılacak mı?

Üyelerimize daha iyi bir eğlence deneyimi sunabilmek adına dönem dönem bu tip düzenlemeler yapabiliyoruz. Örneğin geçtiğimiz aylarda ABD'nin de aralarında bulunduğu birkaç ülkede fiyatlarımızı yeniden düzenledik. Ancak global bir artış kararı söz konusu değil ve şu an için Türkiye'deki üyelik ücretlerini değiştirmeyi düşünmüyoruz. Netflix'in toplumun tüm kesimleri için erişilebilir olması bizim için çok önemli. (Röportajın yayımı sonrası Netflix'in temel paketi 15.99 TL, 27.99 TL olan standart paket 30.99 TL'ye çıktı. 39.99 TL olan özel paketin ücreti ise 45.99 TL'ye çıkarıldı)

- Netflix'in Türkiye'deki abone sayısına ilişkin yaklaşık bir rakam alabilir miyiz? Belli bir yılda bir hedef var mı?

2018 yılını 190 ülkede 139 milyon üyeyle kapattık. Ülkeler özelindeki üye rakamlarını açıklamasak da Türkiye'de gördüğümüz ilgiden son derece memnunuz. Netflix'le tanışan üyelerimizin diledikleri yapımı, diledikleri zamanda, diledikleri yer ve cihazda reklamsız bir şekilde izlemekten keyif aldığını görüyoruz. Hedefimiz, onların hayatına daha fazla mutluluk katabilmek için hem içerik hem de teknoloji alanında yatırım yapmaya devam etmek. (Savaş bu soruya bir abone sayısı rakamı vermese de Türkiye'de yaklaşık 70 bin Netflix aboneliği olduğu tahmin ediliyor. Bir aboneliğin ise ortalama 4 kişi tarafından kullanıldığı hesaplandığında Netflix'in kullanıcı sayısı 280 bin civarı olarak hesaplanıyor)

- Netflix'in ilk Türkiye yapımı olan Hakan: Muhafız'ın kısa sürede 2. sezonunun ardından 3. ve 4. sezonlarının yayınlanacağı açıklandı. Muhafız'ın gördüğü ilgi beklentilerinizi aştı mı?

Hakan: Muhafız'ın elde ettiği başarı, bizi Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmak için cesaretlendiriyor. Dizi, daha ilk ayında Ortadoğu'dan Güney Amerika'ya, ABD'den Avrupa'ya 10 milyonun üzerinde kişiye ulaştı ve bu rakam artmaya devam ediyor. Bizi mutlu eden diğer nokta ise Hakan'ın hikayesi üzerinden hem İstanbul'un farklı yüzlerini ve hem kültürel ve tarihi zenginliklerimizi dünyaya anlatma imkanı yakalamış olmamız. Önümüzdeki sezonlarda da bu hikayeyi 190 ülkede, pek çok farklı dildeki altyazı ve dublaj seçenekleriyle üyelerimizin beğenisine sunacağız.

- Türkiye'de bir dizi yapıldı, bir sinema filmi yapımcılığı yapmak gibi bir proje var mı?

Türkiye'nin henüz anlatılmamış çok hikayesi var. Doğru şekilde aktarıldığında dünyanın bu hikayeleri izlemek için sıraya gireceğine inanıyoruz. Bu nedenle Türkiye'de daha fazla yatırım yaparak orijinal yapımlarımızın sayısını artırmak önceliklerimiz arasında. Yatırım yapacağımız yapımları seçerken, anlatacağımız hikayenin yerel unsurlar içermesine, yerel kültürü yansıtmasına önem veriyoruz ve bu sayede yerel içeriklerin global hikayelere dönüşmesine aracılık ediyoruz. Türkiye'deki ilk orijinal dizimiz Hakan: Muhafız'ın elde ettiği başarının ardından başrolünde Beren Saat'in yer alacağı ikinci orijinal dizimiz için de çalışmaya başladık. Bu aşamada herhangi bir film projesi duyurumuz olmasa da, üyelerimizin hayatına daha fazla mutluluk katacak her tür yapıma kapımız açık.

KAYNAK: SÖZCÜ

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2019, 11:25