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Netflix, Game of Thrones'un yaratıcılarını transfer etti

Dünya genelinde izlenme rekoru kıran Game of Thrones'un yaratıcıları David Benioff ve DB Weiss Netflix'e transfer oldu. Guardian gazetesi ikilinin 200 milyon dolar alacağını yazdı.

TEKNOLOJİ 09.08.2019, 10:24 Melike Temir
Netflix, Game of Thrones'un yaratıcılarını transfer etti
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YAYINLANDIĞI tarihten itibaren milyonları peşinden sürükleyen fenomen dizi Game of Thrones'un dizisinin transfer yarışınıNetflix kazandı.ABD merkezli Variety dergisine göre altı stüdyonun yer aldığı transfer yarışı bir süre sonra Netflix, Amazon ve Disney arasında üçlü bir açık artırmaya dönüştü

200 MİLYON DOLARA TRANSFER OLDULAR

Variety, ikiliye yüz milyon dolar ile bir milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen bir miktarın ödendiğini yazarken İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesi bu bedelin 200 milyon dolar olduğunu aktardı.

KADROLARINA KATTIKLARI İÇİN ÇOK MUTLULAR

Netflix yöneticisi Ted Sarandos "Usta hikaye anlatıcılar" diye nitelediği ikiliyi kadrolarına kattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

HBO'YA TEŞEKKÜR ETTİLER

Benioff ve Weiss, Game of Thrones'un yayıncısı olan HBO'ya "HBO ile 10 yıldan uzun süren güzel bir dönem geçirdik ve bize kendimizi evimizde hissettiren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

HEYECAN DUYDUKLARINI SÖYLEDİLER

İkili, Netflix ekibiyle aynı 1980'ler film sahnelerini hatırladıklarını, aynı kitapları sevdiklerini ve aynı hikaye anlatma imkanlarından heyecan duyduklarını söyledi ve "Netflix bizi davet ettiği için onur duyuyoruz" dedi.

ABONE SAYISINI ARTTIRMAYI DÜŞÜNÜYOR

Netflix bu sayede dünya çapındaki abone sayısını artırmayı umuyor. Şirketin abone sayısı yılın ikinci çeyreğinde tahminlerin altında kalarak 2,7 milyon artış göstermiş, bu da Netflix hisselerinde yüzde 10 değer kaybına yol açmıştı.

HBO GAME OF THRONES ÖNCESİ DİZİSİNİ YAYINA ALMAYA HAZIRLANIYOR

HBO Game of Thrones'un öncesini anlatan bir diziyi en erken 2020'de yayına almaya hazırlanıyor.

47 EMMY ÖDÜLÜ ALMIŞTI

Benioff ve Weiss Game of Thrones dizisiyle 47 Emmy ödülü almış, 160 ödüle aday gösterilmişti. Bir Star Wars üçlemesinin prodüktörlüğünü ve yazarlığını yapmakta olan ikili önümüzdeki ay 32 Emmy ödülü için daha yarışacak. (BBC)

#Game of Thrones #Netflix #transfer
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