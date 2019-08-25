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Need for Speed Heat geliyor!
Yılların efsane araba yarışı oyunu Need for Speed, bünyesine yeni bir halka daha eklemeye hazırlanıyor. Need for Speed Heat ismini taşıyan yeni oyunun 4K 60 FPS oynanış görüntüleri de ortaya çıktı
TEKNOLOJİ 25.08.2019, 16:19 Enes Subaşı
İLK kez 1994 yılında piyasaya sürülen ve yıllar geçtikçe de yeni sürümleriyle oyun sektörüne damga vuran Need for Speed serisinin yeni bir versiyonu 2019 yılı içerisinde piyasaya sürülecek. Need for Speed Heat adını taşıyan yeni oyun iki farklı sürüm olarak kullanıcılara sunulacak. Bu sürümler "Standart Edition" ve "Deluxe Edition" olarak adlandırılıyor ve Deluxe Edition, yarışseverlere banka desteği ve karakter kıyafetleri gibi ekstra içerikleri bünyesinde barındırıyor.
IGN'in YouTube adresi üzerinden paylaşılan yeni videoda 4K 60FPS kalitede oynanış görüntüleri de ortaya çıktı.
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