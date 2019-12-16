NASA takibe aldı! Dünya'ya çarpabilir...

NASA'nın göktaşı izleme birimi, gezegenimize çarpma ihtimali olan bir asteroidi incelemeye başladı. Olası çarpışma durumunda ortaya büyük bir enerji çıkacak ve bu bizim açımızdan pek sevindirici bir durum değil.

NASA araştırmacıları, göktaşının dünyaya çarpma olasılığını ve çarpışma sonucunda nasıl bir senaryo ile karşı karşıya kalacağımızı da hesapladı.



Ortaya çıkanlara göre, 2010 RF adı verilen gök cisminin 100 yıllık süre içerisinde Dünya'ya çarpma ihtimali yüzde 5,3 olarak açıklandı.



2010 RF NASA’nın Dünya Yakını Nesne Çalışmaları Merkezi (Center for Near Earth Object Studies -CNEOS) tarafından inceleniyor. CNEOS Sentry isimli bir sisteme sahip ve bu sistem sayesinde otomatik olarak asteroidleri izliyor.



2010 RF boyut olarak küçük olmasına rağmen, yüksek bir hıza sahip olduğu için olası çarpma durumunda Dünya üzerinde yıkıcı etkiye sahip olabilir. Saniyede 5,1 kilometre kat eden göktaşı, saatte 18 bin 360 kilometre hıza sahip.



Atmosfer ile temas ettiğinde ise 44 bin kilometrelik hıza erişecek. Yaklaşık 500 ton olan kaya parçası bu hız ile Dünya'ya çarpacak. Sentry'ye göre bu çarpışma 9 bin ton TNT etkisine sahip olacak.NASA yaptığı bir açıklamada, bu göktaşıyla ilgili olarak aşırı tedbirli olmakta fayda olduğunu belirtti.



Açıklanan detaylr arasında asteroidin 7 metrelik bir boya sahip olduğu da yer alıyor. Boyuna göre fazlasıyla ağır olan 2010 RF, atmosferle çarpıştığı sırada yok olabilir.



Gezegenimize çarpma ihtimali olan 2010 RF, en erken 5 Eylül 2096 yılında Dünya'ya düşebilir.

